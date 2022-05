Nutricionistas da região discutem alimentação especial nas escolas

Compartilhar no Facebook

Na quinta-feira, 19, os nutricionistas que compõem o colegiado da Associação dos Municípios do Planalto Norte — Amplanorte estiveram reunidos por meio da plataforma virtual “Zoom”, para discutir as ações do colegiado na região.

A reunião se iniciou com a pauta sugerida pela nutricionista do município de Major Vieira, Juliana, que trata da alimentação de alunos com necessidades especiais.

“É um assunto complexo, então pensei em trazer essa pauta ao grupo, para entender como é feito nos outros municípios, para poder adequar as questões nutricionais e atender os alunos com autismo, por exemplo”, contou Juliana.

Devem ser feitas algumas adaptações na dieta, criando um cardápio que cumpra as diferenças em cada caso do aluno. Além disso, segundo os nutricionistas do colegiado, todos precisam estar envolvidos e conhecer as necessidades das crianças.

“O recreio além da ingestão de nutrientes, é um momento para se brincar, onde desenvolvemos muitas competências”, explicou a nutricionista do município de Mafra, Giovana Kundlatsch.

Ainda segundo ela, a inclusão só será realmente alcançada quando valorizarmos as diferenças individuais de cada aluno, se propondo a ajudar suprir suas necessidades quando preciso. “Sabemos que a alimentação também é um ato social. Dessa forma, nossa ideia é executar a elaboração de um protocolo para atender esses alunos”, completou a nutricionista.

Devido à importância do tema, a Amplanorte irá buscar junto ao colegiado, a realização de palestras e seminários com profissionais especializados no assunto, para que a equipe técnica da região esteja mais instruída nesse atendimento.

O encontro também tratou de outros assuntos como: a diminuição do açúcar e glúten no cardápio das escolas.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.