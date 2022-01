O que é Keno e como jogar?

Compartilhar no Facebook

Quando o assunto é diversão online, o que não faltam são opções imersivas. Existem desde aqueles títulos que podemos jogar apenas por descontração até outros nos quais é possível aplicar estratégias e ganhar dinheiro de verdade.

Dentro dessa realidade, os internautas se deparam com um jogo de loteria popular: o keno. Nunca ouviu falar sobre ele? Não se preocupe. Acompanhe este artigo para se informar sobre o Keno Online e como jogá-lo.

Como o keno é considerado “fácil” (comparado a outros jogos de mesa), temos a certeza de que você já terá uma boa ideia inicial por aqui. Depois, é só se aprofundar e se divertir.

O que é Keno?

O keno é um jogo de loteria que vem ganhando fama nos sites de cassino graças à sua simplicidade. O principal objetivo do jogador é tentar a sorte e adivinhar quais números serão sorteados pela casa. Na versão mais clássica, o keno é formado por até 80 números, permitindo selecionar de 5 a15 deles na hora de apostar.

História e Popularidade

Embora a origem não seja tão clara, acredita-se que o jogo tenha sido criado em meados do século XIX na China. Por ser fácil de jogar, acabou se tornando popular no mundo todo e hoje é um dos mais buscados em plataformas de entretenimento online. Ainda que a legalização dos jogos de azar não tenha sido decidida no Brasil, você pode jogá-los sem problema em sites específicos.

Quais são as regras do jogo?

Para se dar bem no keno, o ideal é conhecer as principais regras que regem o jogo. Listamos-as, brevemente, a seguir:

Escolha os números nos quais vai apostar. Tenha em mente, apenas, que: quanto mais números forem marcados, menores são os pagamentos dos prêmios.

O valor do prêmio será condizente com a aposta realizada e é inversamente proporcional ao risco de não acertar aquela seleção.

O jogo pagará o maior prêmio para o apostador que acertar todos os números nos quais investiu naquela jogada.

Geralmente, os bônus de cassino online se aplicam aos jogos de keno — mas não deixe de conferir as regras da sua oferta em específico.

Prêmios

Apesar de ter uma dinâmica um tanto quanto simples, o keno reserva prêmios tão grandes quanto outros clássicos jogos de cassino. Quanto maior e mais arriscada for a aposta, mais chances de ganhar.

Dependendo do cenário, os prêmios oferecidos podem chegar aos milhões de dólares — até ultrapassando os valores exorbitantes de jackpots em cassinos online. Embora, logicamente, todos saibam que a maioria dos prêmios são de menor tamanho.

Conclusão

Se você gosta de jogos de sorte que não envolvem tantas estratégias, como o pôquer online, é válido experimentar o keno. Hoje em dia, ele já pode ser explorado em vários sites da internet. Caso aposte valendo dinheiro real certifique-se, somente, de optar por uma interface recomendada e confiável. De qualquer maneira, é possível se divertir bastante e até garantir alguns lucros no cassino online. Aproveite!