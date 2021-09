Observatório FIESC oferece informações estratégias gratuitas

Compartilhar no Facebook

Uma plataforma com informações estratégicas atualizadas sobre os mais relevantes segmentos econômicos do Estado e de todas as cidades catarinenses. Esse é o Observatório FIESC, que pode ser acessado gratuitamente para buscar conhecimento para subsidiar decisões nas organizações públicas e privadas.

Para tornar a ferramenta ainda mais fácil de ser utilizada, a FIESC – Federação das Indústrias está colocando a equipe de suas regionais à disposição das empresas de todos os segmentos, instituições e órgãos públicos. São profissionais que podem auxiliar a buscar informações mais específicas e ajudar na interpretação dos dados.

“Nossa meta é auxiliar na compreensão das informações disponíveis no Observatório, além de realizar análises direcionadas a cada necessidade, para que empreendedores e gestores possam usá-las para dar suporte à competitividade e desenvolvimento de suas organizações”, esclarece Leonardo Oliveira, executivo de contas da FIESC no Planalto Norte.

O Observatório FIESC reúne indicadores atualizados e faz o monitoramento de tendências por setores econômicos, além de reunir o perfil de todos os municípios catarinenses. O sistema é desenvolvido por uma equipe de especialistas em diversas áreas, que faz a conexão dos setores produtivos e negócios, instituições governamentais e de ensino e pesquisa.

Para buscar apoio gratuito da equipe da FIESC, basta entrar em contato com o executivo de contas pelo e-mail leonardo.j.oliveira@sesisc.org.br ou pelo fone e WhatsApp (47) 98447-9131. O acesso à plataforma é observatório.fiesc.com.br.

