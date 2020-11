Ontega explica o que é o CFD na negociação

Com a colaboração da corretora brasileira, explicamos o que é CFD em palavras simples para todos os interessados no mundo da negociação.

Se você quer negociar com ativos financeiros, uma das primeiras siglas que você deve conhecer são os CFDs, iniciais de “Contratos por Diferença”. Como explicado na corretora Ontega, os CFDs são instrumentos financeiros, que “derivam seu valor do ativo subjacente”.

Parece difícil de entender, mas vamos a um exemplo específico. Imagine que você quer negociar com as ações da Coca-Cola, antecipando que seu preço vai subir. Nesse caso, você entra no seu corretor com um contrato por diferença. Isso significa que você não terá comprado uma ação da gigante de bebidas, mas estará negociando levando em conta o valor dessa ação e sua flutuação ao longo do tempo. Ou seja, Coca-Cola seria o ativo subjacente.

Como é um CFD na Ontega

Um Contrato por Diferença é um acordo para operar sobre o “valor subjacente”, levando em conta a data em que o contrato é aberto, e a data em que ele é encerrado.

Se o valor do ativo, (Coca-Cola seguindo o exemplo), subir, você terá feito dinheiro, e se ele cair, será uma perda.

Você pode negociar usando CFDs em forex (ou seja, mercado de câmbio), ações, commodities ou mesmo criptomoedas.

Criptomoedas como o bitcoin muitas vezes têm grandes flutuações, por isso há muitas pessoas no mercado financeiro que “negociam” bitcoins, sem ter que interagir com a dificuldade de comprá-los, ou ter uma carteira virtual para armazená-los.

Deve-se observar, conforme explicado na Ontega Brasil, que negociar CFDs é uma atividade complexa e requer expertise e conhecimento. Portanto, uma corretora como a Ontega negociando CFDs é uma farsa?

A realidade é que a operação com CFD tem riscos, mesmo conforme explicado no site da Ontega, 83% perdem dinheiro ao operar na plataforma com este tipo de contrato.

Os CFDs existem desde 1950, foram criados na Inglaterra e, nos últimos anos, tornaram-se populares entre os pequenos investidores, que às vezes os utilizam sem o nível de estudo e conhecimento que os investidores profissionais possuem.

Embora existam muitos profissionais que obtêm alta renda mensal realizando esse tipo de operações, elas são arriscadas para quem está começando.

Seguro de primeira transação na Ontega

Devido aos riscos de operar com contratos por diferença, principalmente para usuários inexperientes, a corretora Ontega possui um seguro de “primeiras transações protegidas”. Isso significa que se em seus primeiros contratos perder dinheiro, ele será recuperado, enquanto os lucros serão concedidos.

Esse benefício é um dos aspectos positivos que a Ontega gera.

Introdução à alavancagem

Outra das ações que os traders executam é a alavancagem, mais um conceito interessante que você deve conhecer. Trata-se de um empréstimo que o corretor concede ao usuário para que ele opere com mais dinheiro do que tem disponível. Em outras palavras, a alavancagem é um amplificador, tanto para os eventuais ganhos ou perdas que os investidores possam ter.

Ressalte-se que a corretora pode ser uma pessoa física, uma organização ou uma plataforma informática conforme é a Ontega. Dizemos que uma corretora é regulamentada quando possui licenças de organizações que endossam e certificam sua atuação, melhorando a transparência financeira, aumentando a concorrência e oferecendo maior proteção ao consumidor em serviços de investimento.