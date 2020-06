Operação Corpus Christi 2020 registra menos acidentes nas SCs do que no ano anterior

Compartilhar no Facebook

O trabalho da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina (PMRv) gerou resultado positivo em mais um feriado prolongado. A Operação Corpus Christi de 2020, realizada entre os dias 10 e o dia 15 junho, registrou 63 acidentes, 25 com vítimas. Ao todo, foram 108 veículos envolvidos, 38 pessoas feridas e duas mortes.

Os números são menores em comparação com o resultado da mesma operação em 2019, que apontou 81 acidentes, 42 com vítimas. As ocorrências de 2019 envolveram 133 veículos, 56 pessoas feridas e quatro mortes.

Operação Corpus Christi de 2020 abordou 4.238 veículos em 280 barreiras de trânsito realizadas. Com as restrições de convívio social vigentes, o fluxo nas rodovias permanece menor.

A PMRv desenvolve um trabalho de conscientização dos usuários, para prevenir ao máximo a ocorrência de acidentes de trânsito, bem como possíveis infrações. Por isso, a operação buscou proporcionar conforto, fluidez e segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período do feriado.