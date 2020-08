Operação Spartacus é realizada pelo 5º RCC/SFPC

Entre os meses de julho e agosto a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados lançou a Operação Spartacus. Na área de atuação da 5ª Região Militar as equipes de fiscalização do SFPC/5 têm vistoriado empresas que tratam de explosivos de uso próprio, prestadoras de serviço de detonação, comércio de armas e munições, entidades de tiro desportivo e empresas que tratam com produtos químicos.

A equipe da Seção de Fiscalização de Produtos Controlados do 5º Regimento de Carros de Combate (5º RCC) atua em conjunto com a equipe do SFPC da 11ª Bia AAAe AP na Operação e já realizou fiscalizações em entidades de tiro desportivo, comércio de armas e munições, empresas de produtos químicos e acompanhamento de detonação de explosivos nas cidades de Corupá, Jaraguá do Sul, José Boiteux, Joinville e São Bento do Sul, todas em Santa Catarina.

Fotos: Ten Kokuca