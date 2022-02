Oportunidades do agronegócio no Brasil

O setor agropecu√°rio √© um dos mais importantes do pa√≠s, crucial para o desempenho econ√īmico brasileiro. √Č dif√≠cil acreditar que at√© a d√©cada de 1960 o Brasil importava grande parte dos alimentos que consumia. No entanto, um investimento consider√°vel em ci√™ncia, aliado √† implementa√ß√£o de pol√≠ticas p√ļblicas, impulsionou o uso da tecnologia e a ado√ß√£o das melhores pr√°ticas na √°rea. Como resultado, o custo dos alimentos foi reduzido, a produtividade aumentou; acompanhado pelo crescimento das exporta√ß√Ķes e pela intensifica√ß√£o das pr√°ticas sustent√°veis.

Atualmente, o país é uma referência em ciência e tecnologia na agricultura e um dos maiores produtores de alimentos do mundo que exportar a uns 200 países.

O Brasil alcan√ßou um aumento t√£o significativo de produ√ß√£o com um aumento m√≠nimo na √°rea agr√≠cola. Foi feito gra√ßas a pesquisa e inova√ß√£o. A produ√ß√£o torna-se mais eficiente, melhorada gra√ßas √† aplica√ß√£o de tecnologia de sementes, rota√ß√£o de culturas, cultivo duplo, maquinaria da √ļltima gera√ß√£o e pr√°ticas de agricultura de precis√£o como monitoramento remoto do estado da vegeta√ß√£o. Os agricultores brasileiros tamb√©m usam solu√ß√Ķes de prote√ß√£o de cultivos e fertilizantes para manter boas safras. O investimento em pesquisa e agrotecnologia tropical √© t√£o grande que se pode prever que a efici√™ncia produtiva do Brasil continuar√° a crescer nos pr√≥ximos anos.

Na verdade, um em cada quatro produtos do agroneg√≥cio nos mercados mundiais vem do Brasil, alimentando mais de 800 milh√Ķes de pessoas. O setor √© t√£o forte no Brasil que prospera mesmo em tempos de crise de Covid-19.

Produtos de valor do agronegócio brasileiro

A √°rea de produ√ß√£o agr√≠cola anual no Brasil ocupa 69 milh√Ķes de ha. As principais culturas s√£o soja, milho, cana-de-a√ß√ļcar e arroz, que representam 90% da √°rea total cultivada, e (exceto arroz) o pa√≠s √© um dos maiores produtores e exportadores dessas culturas. A maior parte da cana-de-a√ß√ļcar, soja e milho √© produzida em condi√ß√Ķes de sequeiro (>90%); o arroz √© produzido em condi√ß√Ķes irrigadas (80%) e de sequeiro (20%) nas regi√Ķes sul e centro-norte, respectivamente.

A maior parte do Brasil tem um clima favor√°vel para a produ√ß√£o de culturas de sequeiro, com precipita√ß√£o total anual que varia, nas principais regi√Ķes produtoras, de 700 mm a 2100 mm. A precipita√ß√£o √© bem distribu√≠da durante o ano no sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran√°), enquanto apresenta forte sazonalidade nas demais regi√Ķes produtoras, com ver√Ķes √ļmidos e invernos secos.

Oportunidades do agronegócio no Brasil

Espera-se que para 2050 a popula√ß√£o mundial ser√° de 9,3 bilh√Ķes de pessoas. Para garantir a seguran√ßa alimentar da popula√ß√£o desse tamanho, o mundo precisaria de 50% mais alimentos do que est√° sendo produzido atualmente. O Brasil ainda possui uma grande propor√ß√£o de terras f√©rteis subutilizadas. Essas terras oferecem muitas oportunidades para empresas estrangeiras agr√°rias que buscam se expandir e inovar suas pr√°ticas de agroneg√≥cio no Brasil.

O pre√ßo dos alimentos est√° subindo e √† medida que as negocia√ß√Ķes da OMC sobre o agroneg√≥cio continuarem, gradualmente ser√£o eliminadas as barreiras comerciais e haver√° um aumento na demanda dos alimentos. Essa press√£o provavelmente estimular√° a produ√ß√£o agr√≠cola global. Em todo o mundo, os governos est√£o procurando novos produtos alimentares e mais fornecedores para suprir suas popula√ß√Ķes crescentes e mais preocupadas com a sa√ļde.

Ao mesmo tempo, os biocombustíveis estão se tornando mais populares. Visto que os recursos petrolíferos do mundo começam a diminuir, as pessoas procuram fontes sustentáveis de energia.

Neste caso, no futuro a produ√ß√£o de cana-de-a√ß√ļcar, milho e soja ser√° cada vez mais importante, pois faz parte de uma cadeia de valor vital. A busca pela combina√ß√£o de menores emiss√Ķes e mais energia sustent√°vel, sem d√ļvida, vai influir no agroneg√≥cio. O aumento do mercado de biocombust√≠veis subir√° a demanda pelos produtos agr√≠colas, portanto, abrindo muitas novas oportunidades nesta √°rea no futuro.

