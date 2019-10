Outubro Rosa: Governo do Estado promove ações de prevenção ao câncer de mama

O Governo de Santa Catarina prepara uma série de ações para conscientização e prevenção ao câncer de mama neste mês. As iniciativas fazem parte do Outubro Rosa, movimento de combate à doença, e envolvem diversas áreas, como saúde e educação. O tema da campanha deste ano é Câncer de mama: juntos sem medo.

“Desejamos alinhar ações para alcançar um maior número de pessoas e resultados ainda mais amplos no que diz respeito à prevenção e ao amparo às mulheres que precisam se submeter ao tratamento do câncer. Como Governo do Estado, o que desejamos é somar na causa”, afirma a vice-governadora Daniela Reinehr.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Em 2018, a doença respondeu por 32% das mortes por câncer em mulheres catarinenses, seguida das neoplasias em brônquios e pulmões (28%), de acordo com dados divulgados pelo informativo epidemiológico da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive/SC), da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De acordo com os dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), em 2018, 657 mulheres morreram por conta da doença em SC. Neste ano, até o dia 30 de setembro, já foram registradas 457 mortes. Por isso, é fundamental reforçar a conscientização sobre o câncer de mama, com informações sobre prevenção e tratamento. Em Santa Catarina, a programação do Outubro Rosa envolve educação permanente de profissionais de saúde nos municípios, ações sociais, palestras, mobilizações em locais públicos e campanhas.

“O tema do Outubro Rosa neste ano traz a importância de estarmos juntos e nos fortalecer, enquanto serviço de saúde, profissionais, familiares e pacientes para enfrentamento das dificuldades dessa doença, buscando uma vida melhor. Desta forma queremos sensibilizar os trabalhadores de saúde para a prática de ações alusivas à prevenção e detecção do câncer de mama em seus estágios mais iniciais”, explica Maria Simone Pan, diretora de Atenção Primária à Saúde da SES.

Durante o Outubro Rosa 2019 também está prevista uma série de atividades voltadas para a atenção integral à saúde da mulher. A ideia é intensificar ações para combater outras doenças, como por exemplo, a sífilis congênita. O dia 19 de outubro foi escolhido como o dia D da Atenção à Saúde Integral da Mulher, com aconselhamento e realização de testes rápidos nas unidades de saúde de cada município.

Programação estadual Outubro Rosa:

Durante todo o mês

Campanha “SED no Outubro Rosa” arrecada artigos de higiene, vestuário, maquiagem e bijuterias para doação. Ao final do mês, os itens serão doados para pacientes do Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon). As caixas para arrecadação ficarão na entrada da Secretaria de Estado da Educação, na Rua Antônio (Nico) Luz, 111, no Centro de Florianóplis.Escolas da rede estadual também têm ações previstas. A programação está diponível neste link.

2 de outubro

Seminário Ápice On Maternidade Darcy Vargas: Aprimoramento e inovação no cuidado e ensino em obstetrícia e neonatologia. No Auditório Amunesc, das 8h15 às 16h, em Joinville.

2 e 3 de outubro

Palestras no Auditório da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, a partir das 10h30min, voltadas a pacientes e servidoras sobre prevenção e tratamento do câncer de mama.

3 e 4 de outubro

Aconselhamento e realização de testes rápidos de HIV e sífilis durante o Congresso Estadual de Saúde Coletiva na Universidade Federal de Santa Catarina.

4 de outubro

Webpalestra para profissionais da saúde: prevenção do câncer de mama.

9 de outubro

Webpalestra para profissionais da saúde: câncer cérvico uterino na Atenção Primária à Saúde.

18 de outubro

Distribuição de material informativo da Campanha Outubro Rosa e realização de testes rápidos de HIV e sífilis no Centro de Florianópolis.

18 de outubro

Webpalestra para profissionais da saúde: a consulta ginecológica na adolescência e seus aspectos éticos.

19 de outubro

Dia D da atenção à saúde integral da mulher com aconselhamento e realização de testes rápidos nas unidades de saúde de cada município.

21 de outubro

Fórum de discussão: Novas orientações para o preenchimento no e-SUS AB do procedimento Consulta do Pré-NAtal do PArceiro e dos testes rápidos de HIV e Sífilis no pai/parceiro.

23 de outubro

Evento de conscientização sobre câncer de mama para servidores no Teatro Pedro Ivo, na SC-401, em Florianópolis.

30 de outubro

Webpalestra para profissionais da saúde: manejo e prevenção da sífilis gestacional e congênita na Atenção Primária à Saúde.