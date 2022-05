Papanduva poderá aplicar projeto de castração de animais

Na manhã da quinta-feira (05), as representantes da Associação Papanduvense de Proteção aos Animais (APPA), Camila e Natali Ferens, reuniram-se com o Prefeito Luiz Henrique Saliba e os vereadores Alexandre Grabovski, Sandra Silva e o Presidente da Câmara Cezar Santos (Cezinha).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na ocasião, foi definida uma parceria muito importante para a causa animal em Papanduva.

Camila e Natali comentaram que dentre as pautas do encontro, um assunto que foi discutido, afinal, que preocupa muito à associação, entre outros que enfrentam, é o controle de natalidade. O projeto de castração é um foco desde o início dos trabalhos da APPA, deixar o procedimento mais acessível para as pessoas, com valor social, por exemplo. Agora, com a ajuda financeira da prefeitura isso se tornará possível.

O Prefeito Luiz Henrique Saliba comentou sobre os repasses que serão realizados por parte do município, visto que a APPA é uma associação reconhecida pelos seus trabalhos prestados. “Esses valores serão especialmente destinados às castrações, neste primeiro momento, afinal, o controle de natalidade é o que mais preocupa devido aos inúmeros casos de abandono. Através da Secretaria de Agricultura, também da Secretaria de Saúde, serão solicitados recursos para cada vez mais resolver a questão da causa animal em Papanduva. Agradeço aos vereadores pela solicitação e a APPA pelo trabalho desenvolvido”, comentou o prefeito.