O governo do município de Papanduva recebeu nesta semana um trator New Holland e uma grade aradora para a Secretaria de Agricultura.

O trator é fruto de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Carlos Chiodini, no valor de R$ 114.600,00 reais, com contrapartida de R$ 65.400,00 reais do Governo Municipal. Já a grade aradora foi adquirida com recurso destinado pelo Deputado Federal Fábio Schiochet, juntamente com outros equipamentos que chegarão em breve.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -