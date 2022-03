Papanduva recebe R$ 700 mil em emendas parlamentares

O Deputado Estadual Laércio Schuster esteve no município na última sexta-feira, 25, acompanhado de seus assessores, entre eles o papanduvense Tafarel Schons, e junto com eles trouxe a boa notícia de recursos para Papanduva. Três emendas parlamentares que somam R$ 700 mil reais.

Uma emenda no valor de R$ 300 mil será destinada para a reforma do Ginásio Municipal de Esportes, outra de R$ 200 mil para a pavimentação asfáltica da Rua Graciliano Machado e mais R$ 200 mil para a pavimentação da Rua Nereu Ramos.

“Através de líderes e amigos, também do Prefeito Saliba e do Vice Jaime, trouxemos esses investimentos para a infraestrutura e também para a área do esporte. Todo esse recurso é fruto do trabalho dessas lideranças, desses amigos que nós temos aqui em Papanduva e buscam juntos a construção de uma cidade cada vez mais próspera e que continue orgulhando o Planalto Norte”. Comentou o deputado Laércio.

O Prefeito Luiz Henrique Saliba agradeceu ao Deputado Laércio em nome de todos os presentes e também dos munícipes. “Mais uma vez deixo nosso agradecimento a você Laércio, por ajudar nosso município e destinar esse importante valor para que essas obras sejam realizadas”, finalizou.

