Participe da 2ª Maratona Solidária do Sesc PR

Exercite o corpo e a solidariedade com o Sesc! Venha correr os 42km de uma maratona de forma individual, em duplas, quartetos ou octetos, em até 7 dias!

Participe da 2ª edição da Maratona Solidária do Sesc PR. Este ano, em vez da cobrança em dinheiro, as inscrições serão feitas através da doação de pares de tênis, que serão destinados às crianças atendidas no Aprender e Jogar – projeto esportivo e social do Sesc no Paraná.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesc Paraná (www.sescpr.com.br/ms) e darão direito a um kit exclusivo da prova, com camiseta biodegradável, sacola térmica e bandana, além da medalha de maratonista solidário.

A retirada dos kits e entrega das doações poderão ser feitas em qualquer Unidade do Sesc PR, mediante agendamento prévio.

O número de pares doados pelos corredores varia de acordo com o tamanho da equipe:

Prova individual: 1 Par de tênis

Prova em duplas: 1 Par de tênis

Prova em quartetos: 2 pares de tênis

Prova em octetos: 4 pares de tênis

A prova inicia no dia 26 de setembro e o percurso de 42km poderá ser completado até 02 de outubro de 2021 na sua cidade, conforme você preferir o trajeto.

Maratonista solidário, não fique de fora dessa e corra pelo futuro das crianças no esporte!

Inscrição e mais informações no site www.sescpr.com.br/ms ou pelo Sesc Rio Negro, no telefone 47 3641-8550.