Perícia comprova que cobrança nas faturas da Celesc estava dentro dos padrões

A 29ª Promotoria de Justiça da Capital, com atuação estadual na área do consumidor, arquivou o inquérito civil que apurava os supostos abusos na cobrança de energia elétrica nas faturas do verão de 2018/1019. Após perícias e estudos feitos por setores técnicos do Ministério Público e por diversos órgãos, além de auditoria em medidores, não se identificaram elementos que pudessem demonstrar eventual conduta inadequada da Celesc no faturamento. Durante a perícia, foram realizadas aferições em 1200 medidores (residências), selecionadas entre as reclamações registradas nos Procons, na ouvidoria da Celesc e no Ministério Público – MPSC.

As aferições foram realizadas com acompanhamento do Imetro/SC e MPSC. Após a análise, verificou-se que das 1200 aferições solicitadas pelo MP apenas 0,6% (7 medidores) do total estavam fora dos limites da norma regulatória, medindo a mais, sendo que todos os medidores foram substituídos pela empresa no momento da aferição, bem como a Celesc promoveu a compensação desses clientes, conforme previsto em resolução da agência reguladora.

Desta forma, o MP confirmou as informações repassadas à época pela Celesc de que o aumento do consumo de energia elétrica pelas famílias, devido às altas temperaturas do verão 2018/2019, implicou em aumento da conta.

Para orientar o consumidor sobre uso consciente da energia, e conforme compromisso da nova gestão da empresa na ocasião, a Celesc vem realizando campanhas frequentes, com dicas para evitar o desperdício no consumo e o aumento excessivo da fatura de energia elétrica. O consumidor pode encontrar as dicas no site da empresa e nas redes sociais oficiais da Celesc. É possível consultar, inclusive, um simulador de consumo. Consulte: www.celesc.com.br . Emergências 0800 48 0196 e, para serviços comerciais, 0800 48 0120 ou pelo e-mail: atendimento.comercial@celesc.com.br.