Plano Estadual de Recursos Hídricos de SC alerta para o uso racional da água

Na véspera do Dia Mundial da Água, celebrado todo dia 22 de março, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), chama atenção para o uso racional da água, com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, entregue à população na última semana. Para elaborar o documento, foram investidos R$ 3 milhões de recursos estaduais e a Fundação Centro de Referência de Tecnologias Inovadoras (Certi) ficou 18 meses trabalhando no estudo.

O Plano (PERH/SC) apresenta quatro linhas gerais de ações em SC: melhorar a qualidade da água, promover o uso racional da água, aumentar a resiliência frente aos eventos hidrológicos críticos e fortalecer a gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina. Dentro de cada linha existem metas a serem cumpridas sobre gestão, projetos, obras e investimentos prioritários para garantir águam em quantidade e qualidade a toda demanda hídrica.

De acordo com a pesquisa levantada pelo do PERH/SC, a irrigação é a atividade com maior consumo de recursos hídricos, correspondendo a 70%. As atividades industriais consomem 11% da demanda hídrica do Estado e, com 8%, aparece o abastecimento urbano.

O documento ainda traz informações sobre gestão, projetos, obras e investimentos prioritários para garantir a qualidade e a demanda hídrica em Santa Catarina.

O Plano está disponível em www.aguas.sc.gov.br

Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1993, para que todo dia 22 de março as Nações os estados realizem atividades que promovam a conscientização pública do uso da água. A ideia alertar a população sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

O Governo do Estado de Santa Catarina participa da data comemorativa, desde sua criação, direta ou indiretamente em conjunto com ações e atividades desenvolvidas pelos Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas vinculados a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS).