Por onde passa o futuro do entretenimento?

Com a evolução cada vez mais rápida de tecnologias dominando o entretenimento, existem várias expectativas sobre como essa indústria se desenvolverá no futuro. Pelo fato de o público sempre procurar a melhor oferta de entretenimento, a indústria vai aproveitando o melhor do potencial digital para conquistar novas audiências e entregar a melhor experiência possível. Com o entretenimento crescendo tanto em termos de oferta, serviços e público, a pergunta que se coloca é: quais são as expectativas de evolução esperadas para os próximos tempos?

Transição para o digital

Nas mais variadas vertentes do entretenimento, o objetivo é sempre focado no fornecimento de experiência de qualidade a todos. Atualmente, a maioria das pessoas procura conforto, e com a transição digital, acessar conteúdo de música, filme, jogos e até livros fica bem mais simples e cômodo. No entanto, é especialmente em termos de oferta que a transição para o formato digital vem conquistando novos usuários e ganhando cada vez mais popularidade.

Tal transição é justificada por diversos fatores e vantagens que aproveitam todo o potencial do formato online. Na área do cinema, por exemplo, a evolução tem se dado por meio de serviços de streaming como Netflix, Prime Video e Disney+, que vêm revolucionando a indústria por tornar mais fácil o acesso a clássicos e novidades do setor sem perder pontos na qualidade e na oferta. Além disso, a tecnologia de streaming vem afetando também a forma como os televisores são constituídos, com os próprios serviços testando diferentes modelos de TV para indicar aos usuários os melhores aparelhos para assistir a filmes em streaming.

Os videogames também compõem uma das indústrias que têm se beneficiado grandemente com a transição digital, já que, para além da variedade de jogos facilmente encontrados online, os jogadores aproveitam todas as funcionalidades para jogar e até competir em torneios de eSports. O mesmo também vem acontecendo com o setor dos cassinos, que fez a transição para o online com tudo, algo que muitos de nós não imaginava ser possível. Essa transição para o mundo digital possibilitou às plataformas de cassino online oferecer uma grande coleção de jogos no mesmo local. Acessando a página da Betway, por exemplo, vê-se que ali são encontradas modalidades diversas, indo desde jogos de mesa, como roleta e blackjack, a uma grande oferta dos famosos caça-níqueis. Em sites do gênero, os usuários conseguem encontrar mais caça-níqueis do que em qualquer cassino físico, o que mostra como a transição para o digital é benéfica em termos de comodidade e diversidade. Com tais características, o entretenimento virtual vai crescendo e aproveitando novas oportunidades de inovação para agradar a todas as audiências.

A adoção de criptomoedas

Uma tendência que também vem dominando o mundo do entretenimento é adoção em grande escala da tecnologia blockchain. Essa tecnologia tem sido fortemente adotada para o desenvolvimento de aplicativos com fins cada vez mais variados, bem como no caso dos NFTs, ou non-fungible tokens. Os NFTs vieram como uma solução inovadora que, só em 2021, movimentou mais de US$ 23 bilhões de negociações, apresentando novas oportunidades para a vertente artística.

Esses tokens são aproveitados para representar obras artísticas, ícones de música, jogos e todo o tipo de colecionáveis que se pode imaginar, sendo vantajosos aos artistas por disponibilizar obras únicas e registradas. Os NFTs se tornaram populares a ponto de esse mercado ter crescido 20 vezes em 2021, encontrando caminho para se tornarem conhecidos no Brasil.

Na indústria de entretenimento em geral, existe a expectativa de aceitar depósitos e pagamentos efetuados através de criptomoedas, normalizando, desta forma, um novo meio de pagamento. Através da blockchain, é esperado que continuemos vendo um grande foco de atenção motivando o lançamento de novos projetos blockchain, cada vez maiores e práticos. Assim, com a grande transição de diversas entidades para esta tecnologia, pode-se dizer que ela certamente será uma das chaves futuras para o mundo do entretenimento.

Universos virtuais e o metaverso

Muita atenção nos últimos tempos foi dada ao desenvolvimento de universos virtuais, ou metaverso, que conciliam diversas tecnologias para fornecer uma experiência completa de entretenimento. Este conjunto engloba uma interação em tempo real em ambientes virtuais, possibilitando a conexão social através do uso da realidade virtual e da realidade aumentada.

Será certamente uma questão de tempo até começarmos a ver uma adoção em escala de metaversos nos mais variados serviços de tecnologia, além de empresas se movimentando nesse sentido. Especialmente agora que várias companhias começaram o próprio desenvolvimento de metaversos e já se fala nas oportunidades de carreira que o metaverso vai trazer nos próximos anos.

Esta nova fase de transição digital irá criar novas oportunidades em diversos campos, incluindo o da educação, que demonstrou nos últimos anos ser passível de interatividade e inovações ligadas ao universo virtual. Com isso, o ramo irá se conectar ainda mais com setores essenciais, como o mercado de trabalho atual, onde a colaboração e a literacia digital são cada vez mais reconhecidas.

A evolução da tecnologia anda de mãos dadas com o entretenimento, e isto é especialmente importante para os serviços de conteúdo digital, pois vão criando um espaço cada vez mais competitivo por conta de todo o potencial apresentado pelo formato online. A transição para o digital é contínua e tem a inovação como chave para encontrar a melhor qualidade de entretenimento de forma imediata e com toda a comodidade para qualquer audiência.