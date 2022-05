Prefeitos do Planalto Norte acompanham apresentação sobre o Programa SC Mais Asfalto

Compartilhar no Facebook

Na quarta-feira, 04, os prefeitos que compõem a Associação dos Municípios do Planalto Norte — Amplanorte, estiveram reunidos para discutir a implementação do programa SC Mais Asfalto na região via consórcio.

O programa tem como objetivo incentivar a construção de usinas de asfalto em todas as regiões de Santa Catarina. Serão destinados R$ 120 milhões para produção industrial de CAUQ e solo para pavimentação no estado.

“Hoje a Amplanorte serviu de elo entre os municípios e o Governo do Estado de Santa Catarina, o qual através da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, fomos agraciados pela apresentação do projeto SC Mais Asfalto, efetuada pelo Sr. Alessandro Vargas assessor de Gabinete da Casa Civil, uma oportunidade para os nossos municípios em busca de melhores condições de Mobilidade e Trafegabilidade garantindo uma melhor Segurança, Comodidade e Qualidade de vida”, explicou o secretário de viação e obras do município de Itaiópolis, Amauri Gelbcke.

Conhecido também como Concreto Asfáltico Usinado a Quente (CAUQ) é uma mistura asfáltica composta por múltiplas camadas, sendo que o revestimento é a camada responsável por receber e transmitir a carga dos veículos, além de servir de proteção contra o intemperismo.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) em parceria com a Casa Civil.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.