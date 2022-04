Prefeitura de Mafra e comitê “Humanitas Brasil Ucrânia” apoiam ações solidárias em favor da população refugiada

Passeata da Paz e ações para acolhimento estão entre as atividades programadas

Manifestações de apoio à nação Ucraniana e em favor da Paz – que vão desde caminhadas à preparação para receber refugiados da guerra – foram alguns dos temas discutidos em reunião na Prefeitura de Mafra, nesta segunda-feira, 28, entre o Executivo municipal, diretoria de cultura e a vice-presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira por Santa Catarina, Lecia Maria Labas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na reunião foi solicitada a participação do Executivo mafrense no que compete à esfera municipal, à exemplo dos governos estadual e federal. Lecia citou ações que já vem sendo tomadas nas demais esferas, para ajuda humanitária às famílias vitimadas pela guerra.

Segundo ela, a Europa talvez não consiga absorver e socorrer a todos os refugiados da guerra, cabendo aos demais continentes ajudarem nesse momento de extrema dificuldade. Lembrou que no Brasil, alguns estados contam com maior concentração de descendentes Ucranianos, dentre eles, Santa Catarina e Paraná. “Aqui em Santa Catarina os municípios de Papanduva, Itaiópolis, Santa Terezinha e Mafra, no Planalto Norte são alguns com maior concentração de Ucranianos, cujos imigrantes participaram de sua colonização”, afirmou.

Acolhimento humanitário

“Precisamos estar preparados para o caso de acolhermos algumas famílias, mesmo que seja por período temporário, para atender às suas necessidades imediatas de comunicação, alimentação e hospedagem”, afirmou. Ela explicou que foi criado um comitê para ajuda humanitária “Humanitas Brasil Ucrânia” https://humanitasbrasilucrania.ong.br/hbu/ e esse comitê teve uma reunião com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e eles passaram dois cursos de capacitação, direcionados a servidores públicos, para preparação de recebimento de refugiados. O Governo Federal já disponibilizou links as capacitações https://www.escolavirtual.gov.br/curso/388/ ou https://www.escolavirtual.gov.br/curso/382

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Lecia salientou que o comitê possui um cartão de formulário on line, para cadastro de pessoas interessadas em serem acolhedores ou para Ucranianos que necessitam de acolhimento.

Passeata da Paz

Outra ação já em programação pelo município de Mafra será a Caminhada pela Paz, a ser realizada no dia 9 de abril, no período da tarde, saindo da Praça da Ucrânia, seguindo pela Marechal Floriano Peixoto e culminando na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, onde acontecerão apresentações folclóricas, típicas da região da Ucrânia.