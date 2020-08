Prêmio Elisabete Anderle 2020 tem 88% dos projetos aceitos na primeira etapa

Dos 1.251 projetos enviados à edição de 2020 do Prêmio Elisabete Anderle, 1.097 foram considerados aptos a continuar concorrendo, após passarem pela etapa de admissibilidade. A lista completa dos admitidos pode ser conferida na plataforma de inscrições do Edital.

A admissibilidade é a etapa de caráter eliminatório, que compreende triagem e verifica se a proponente cumpriu todas as exigências previstas para inscrição no Prêmio. De acordo com o cronograma do Edital, as proponentes têm das 0h01 de 25 de agosto às 23h59 de 31 de agosto para entrar com recursos sobre a decisão. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 14 de setembro.

Na edição deste ano, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) vai distribuir R$ 5,6 milhões a 215 projetos culturais de todas as regiões de Santa Catarina. Mais uma vez a premiação está dividida em três editais: Patrimônio e Paisagem Cultural, Artes Populares e Artes.

Do total de inscritos, 536 eram da Grande Florianópolis; 212 do Vale do Itajaí; 186 da região Norte do estado; 170 do Oeste; 93 do Sul; e 54 da região Serrana. Entre as áreas, a que mais recebeu projetos foi Artes (795), seguido por Artes Populares (233) e Patrimônio e Paisagem Cultural (223).

EDITAL: Artes Р795 inscri̵̤es

Artes Visuais: 152

Dança: 94

Literatura: 200

Música: 185

Teatro: 164

EDITAL: Artes Populares Р233 inscri̵̤es

Artes Circenses: 39

Cult. Povos Indígenas: 24

Cult. Popular e Diversidades: 121

Cult. Negras e Afro Brasileiras: 49

EDITAL: Patrim̫nio e Paisagem Cultural Р223 inscri̵̤es

Bibliotecas Públicas: 9

Museus: 21

Patrimônio Imaterial: 123

Patrimônio Material: 70

Todas as informações sobre o Prêmio Elisabete Anderle 2020 podem ser conferidas na plataforma de inscrições em elisabeteanderle.idcult.com.br.

Prêmio Catarinense de Cinema recebe 386 inscrições

A edição do Prêmio Catarinense de Cinema de 2020 recebeu 386 propostas de todo o estado. A categoria que mais teve projetos enviados foi a de curta-metragem A, com 123 inscrições recebidas.

A partir de agora, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da FCC procederá ao exame da admissibilidade das inscrições apresentadas. O resultado desta etapa está previsto para ocorrer no dia 4 de setembro, conforme cronograma do Prêmio. Depois, as proponentes terão de 7 a 11 de setembro para enviar seus recursos.

Na edição deste ano, o Prêmio Catarinense de Cinema irá distribuir R$ 5 milhões a projetos de 13 categorias, divididos em quatro modalidades. Promovido pela FCC desde 2001, o Edital tem por objetivo fomentar o setor audiovisual no estado de Santa Catarina.

Mais informações na plataforma de inscrições do edital: premiocatarinensedecinema.idcult.com.br.