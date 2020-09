Previsão do tempo para o feriado prolongado de 7 de setembro no Brasil

O feriado prolongado pelo 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, será marcado por calor e tempo seco em quase todo o país. Mas a Região Sul vai ficar em alerta para chuva forte. Lembre-se: use máscara sempre, não importa o lugar onde você estará no feriado. Proteja a si mesmo e aos outros.

A Região Sul do Brasil é a única que terá problemas com com chuva no fim de semana prolongado do feriado de 7 de Setembro. Áreas de instabilidade vão ficar bloqueadas sobre a Região após a passagem de uma frente fria. A previsão é de tempo bastante instável no Rio grande do Sul e em Santa Catarina.

A fronteira do Rio grande do Sul com Uruguai terá bastante nebulosidade e temperatura baixa, mais pouca chuva durante o fim de semana prolongado. Mas as outras regiões do Rio grande do Sul, incluindo a grande Porto Alegre, passam todo o feriadão com predomínio de céu nublado e chuva, com risco de temporais.

Para Santa Catarina, a previsão é de muita nebulosidade e chuva frequente no fim de semana, mas com alguns períodos de sol. Durante o feriado de 7 de Setembro, a chuva aumenta no litoral catarinense e pode cair forte também na Grande Florianópolis .

Já para o Paraná, a previsão é de sol forte, calor e sem previsão de chuva no sábado e no domingo do fim de semana prolongado. Durante o feriado de 7 de Setembro, o sol também vai aparecer forte na maior parte do dia, mas a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde no oeste no sul e no leste do estado, incluindo a Grande Curitiba. A temperatura cai nestas áreas, mas não esfria muito.