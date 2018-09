Primavera de 2018 terá temperaturas acima da média em Santa Catarina

Setembro inicia com dias mais frios, possível formação de geada e temperaturas baixas, porém a previsão é que esse quadro mude, a partir da segunda quinzena de setembro, se mantendo por outubro e novembro com temperaturas acima do esperado.

Os próximos meses também podem trazer nevoeiros, associados a nebulosidade baixa, com redução de visibilidade. Atenção: durante a primavera, que inicia no dia 22 de setembro, é comum que, em áreas costeiras, o nevoeiro marítimo estenda-se por mais tempo, começando a noite e indo até parte da tarde do outro dia.

A previsão para as chuvas durante a primavera é na média, com distribuição irregular no trimestre e nas regiões do Estado. As regiões Oeste e Meio-Oeste recebem chuvas mais intensas.

Não esqueça: na primavera aumenta a incidência de temporais com granizo e ventania para Santa Catarina. E até outubro ciclones extratropicais próximos ao litoral sul continuam acontecendo com frequência, trazendo perigo às embarcações, com vento forte, mar agitado e ressaca.

E como fica esta semana?

A segunda-feira começou com chuva e tempo encoberto em todo o território e, principalmente no interior, o termômetro marca temperaturas baixas, especialmente no fim do dia. O sul e o litoral podem ter ventos de fraco a moderados, com rajadas mais intensas.

Para os outros dias o tempo passa a ser encoberto, com aberturas de sol ao longo do dia, exceto na quarta-feira que será firme e ensolarada. As temperaturas tendem a ficar mais baixas, até quinta-feira, 06.

Atenção para as regiões do Litoral e Vale do Itajaí que podem ter chuva fraca na madrugada desta terça, 04.

As regiões do Alto Vale, Florianópolis Serrana, Oeste e Planalto devem se preparar, na quarta-feira, 05, para temperaturas mais baixas na madrugada e no amanhecer de quarta-feira, com boas chances de geada.

Para o feriado, no dia 07, as temperaturas estarão em elevação. Todas as regiões terão o predomínio do sol e a região norte terá mais nuvens. O planalto sul tem chance de geada isolada na madrugada e o Litoral possíveis rajadas de vento.

Tendências climáticas entre os dias 08 e 17/09

Entre 08 e 17 de setembro a maior parte dos dias vai ter tempo seco, sem chuva significativa, com sol e temperaturas mais elevada. No fim deste período as temperaturas voltam a diminuir.

A chuva volta a aparecer, em torno do dia 14, quando uma nova frente fria passa pelo Estado.