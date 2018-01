Procon de SC apresenta 97% de resolutividade

O Departamento Estadual de Defesa do Consumidor (Procon), vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), atende aproximadamente 20 mil consumidores por ano, quase dois mil ao mês, uma média de 100 atendimentos dia, com um índice de resolutividade de 97%. “Com isso priorizamos um relacionamento harmonioso com as instituições governamentais e empresariais, sempre visando o melhor para os nossos consumidores catarinenses”, lembra a secretária de Estado da Justiça e Cidadania, Ada Faraco De Luca.

O Procon Estadual também é destaque nacional com a Escola Estadual de Defesa do Consumidor, inédita no Brasil, que já esteve presente em 34 municípios ministrando palestras a mais de 20 mil estudantes do ensino Fundamental e Médio, comerciantes e empresários, desde que foi criada em 2014.

O Procon de Santa Catarina ainda lidera 91 Procons municipais e 87 deles estão vinculados ao Sindec, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que já registra mais de 500 mil consumidores cadastrados, colocando Santa Catarina em primeiro lugar no ranking nacional.