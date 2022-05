Procura pela versão da CNH também em formato digital aumenta 40% em Santa Catarina

Prática, segura e com o mesmo valor jurídico da versão em papel, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital tem despertado interesse dos catarinenses. Disponível desde 2019, a opção também pela versão eletrônica cresceu 40% de 2020 para 2021.

Hoje, o Detran disponibiliza duas versões do documento: apenas impresso ou impresso e digital. O motorista pode optar por um dos dois modelos no momento da renovação ou quando tirar a CNH pela primeira vez.

Desde o início deste ano, o Detran de Santa Catarina emitiu 150.328 CNHs de papel e 198.985 nas duas versões: impressa e digital, ou seja, quase 50 mil a mais do que o documento apenas impresso.

Para obter a versão é muito simples. Quem já tem a CNH com QRCode no verso é só baixar o aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” armazenando todas as informações da CNH impressa. Para os motoristas que possuem apenas a impressa e sem QR-Code, é preciso solicitar uma segunda via e ir presencialmente a uma Ciretran para atualização dos dados.

“Com a CNH Digital, o motorista não tem mais a necessidade de portar a versão impressa do documento, pois ele pode conduzir seu veículo portando a versão eletrônica em seu celular. Ao ser abordado, por exemplo, deverá acessar o aplicativo e apresentar o documento à autoridade de trânsito”, explica a gerente de Habilitação do Detran, Thaís Cristina Spohr Zanchet.

:: Número de CNHs emitidas em Santa Catarina