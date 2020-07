Produtores rurais catarinenses podem usar madeira de árvores derrubadas pelo ciclone

Uma decis√£o do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Santa Catarina (Consema), autoriza o aproveitamento da madeira das √°rvores derrubadas ou danificadas pelo ciclone extratropical ocorrido no Estado no dia 30 de junho. A Resolu√ß√£o n¬ļ 169, de 7 de julho, atende solicita√ß√£o da Federa√ß√£o da Agricultura e Pecu√°ria do Estado de Santa Catarina (FAESC), que faz parte do Conselho.

O assessor jur√≠dico da Federa√ß√£o e membro do Consema, Clemerson Pedrozo, explica que a norma foi elaborada visando a simplifica√ß√£o de procedimentos diante da urg√™ncia que a situa√ß√£o requer, sem descuidar de todo contexto normativo que regulamenta as quest√Ķes ambientais.

O material lenhoso dever√° ser usado em reparos e reconstru√ß√£o de benfeitorias nas propriedades, naŐÉo sendo permitida a comercializa√ß√£o, que deve seguir as instru√ß√Ķes normativas espec√≠ficas emanadas dos √≥rg√£os ambientais.

‚ÄúO ciclone atingiu todas as regi√Ķes e derrubou muitas √°rvores. Com a aprova√ß√£o da norma os produtores rurais podem usar madeira para fazer reparos nas propriedades, como avi√°rios, chiqueiros, moradias, galp√Ķes, mangueiras, cercas, entre outras benfeitorias. A resolu√ß√£o permite que esse material lenhoso de menor custo possa ser melhor aproveitado no campo e no momento adequado‚ÄĚ, detalha Clemerson.

A norma tem car√°ter excepcional e √© v√°lida por um ano. O produtor que usar a madeira tem prazo de at√© 30 dias ap√≥s o uso para a entrega dos documentos junto ao √≥rg√£o ambiental, entre eles, croqui simplificado da propriedade mostrando o local onde a madeira foi retirada, requerimento simplificado para transporte, caso houver necessidade, e levantamento fotogr√°fico que caracterize os danos causados pelo vendaval. √Č necess√°rio tamb√©m que o produtor esteja inserido no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Os Sindicatos Rurais filiados à FAESC e a Federação estão à disposição para prestarem os esclarecimentos à classe rural quanto à correta aplicação da norma.