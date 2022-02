Profissionais de Serviços Gerais da Saúde são homenageados em Papanduva

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira (22), foi o “Dia do Auxiliar de Serviços Gerais”. E para comemorar essa data, a Secretaria Municipal da Saúde preparou na manhã desta quinta-feira um delicioso café para todas as profissionais.

A Secretária Cátia Taciana Thorstenberg recepcionou à equipe com muita alegria, parabenizou o comprometimento de todas e agradeceu o trabalho prestado. “Me sinto muito grata por ter em nosso meio profissionais responsáveis, que cuidam da manutenção e higiene de nossos ambientes. Obrigada por deixarem nossos espaços organizados e acolhedores, também por nos auxiliarem na contenção da disseminação de vírus e doenças, principalmente nesses tempos de pandemia realizando as desinfecções. Vocês são colaboradoras indispensáveis para o bom funcionamento dos trabalhos da saúde no município. Parabéns a todas!”, comentou Cátia.