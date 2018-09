Programa Jovem Aprendiz Cotista inicia em Papanduva

Jovens de 14 a 24 anos do município de Papanduva iniciaram formação técnico-profissional no curso de Auxiliar Administrativo e Financeiro por meio do programa Jovem Aprendiz Cotista (JAC). A iniciativa é promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), em parceria com o Sindicato Rural, a Secretaria de Agricultura do município e a empresa Lavoura e Pecuária Igarashi.

O programa terá duração de dois anos e visa promover a formação técnico-profissional com foco no desenvolvimento físico, moral e psicológico dos jovens. “O programa atende, preferencialmente, pessoas de baixa renda e filhos de produtores rurais, capacitando-os para o ingresso no mercado de trabalho, em condições especiais, sem prejuízo da escolaridade formal, por meio de atividades controladas, em ambiente protegido, de acordo com a legislação vigente”, explica o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Para o presidente do Sindicato Rural de Papanduva Miguel Iankovski essa é uma oportunidade única aos jovens que terão um primeiro contato com o mercado de trabalho, aliado a educação profissional de qualidade oferecida pelo Sistema Faesc/Senar-SC. “Eles são o futuro do agronegócio e quanto antes entrarem em contato com o setor melhor”.

A coordenadora estadual do programa Nayana Setubal Bittencourt ressalta que para garantir que o adolescente possa cumprir efetivamente os três pilares do processo de aprendizagem – escola, trabalho e formação profissional – dentro dos princípios da proteção integral ao adolescente, a atividade diária é limitada em quatro horas, sendo a carga horária semanal definida com as empresas empregadoras, conforme calendário do curso.

“A prática profissional compreende a aplicação, em situação real de trabalho, do embasamento teórico. O aprendiz desenvolverá atividades de acordo com o disposto na Portaria nº 20/01 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A prática profissional não deve ser compreendida como uma atividade que visa a produção no trabalho, mas como uma importante etapa do processo de aprendizagem”, complementa.

O curso possui 960 horas, sendo 480 horas teóricas e 480 horas de prática profissional. Os participantes aprenderão sobre integração no trabalho; informática básica; gestão corporativa; comunicação oral e escrita; cidadania; matemática aplicada; segurança, saúde e higiene; informática avançada; operações comerciais e financeiras; atendimento ao cliente; noções de administração de pessoal; matemática financeira e estatística; princípios da gestão da qualidade e contabilidade básica.

O Sistema Faesc/Senar-SC fornecerá o material didático para utilização dos aprendizes (pasta com caderno, caneta, lápis, borracha, régua, camiseta, boné e cartilhas dos módulos) e estrutura para as aulas teóricas. “O material e a estrutura para o desenvolvimento da prática profissional serão providenciados pelas empresas empregadoras, que também providenciarão um funcionário para acompanhar e orientar as atividades dos aprendizes em suas instalações”, destaca a supervisora do Senar/SC na região norte Carine Weiss, que acompanhará toda a execução do programa.

PARCERIAS DE SUCESSO

A parte prática será desenvolvida na empresa Lavoura e Pecuária Igarashi. Atuando de acordo com os seus valores de responsabilidade social, a empresa firmou parceria para realização do JAC. “O objetivo da Lavoura e Pecuária Igarashi ao participar deste projeto é o de instruir os jovens sobre como ingressar no mercado de trabalho, recebendo as informações técnicas, teóricas e práticas para que possam se desenvolver a cada dia mais no mundo profissional”, destacou o diretor geral da empresa, Lincoln Negano.

O secretário-adjunto de agricultura do município de Papanduva Jeferson Chupel ressaltou a importância do projeto. “O mercado de trabalho caminha de forma mais exigente a cada dia que passa e estes jovens estão tendo a oportunidade de adquirir conhecimentos que levarão para toda sua caminhada profissional”. O secretário também agradeceu a dedicação e o esforço do Sindicato Rural de Papanduva em nome do presidente Miguel Iankowski, o Sistema Faesc/Senar-SC pela realização do projeto e, principalmente, a empresa empregadora Igarashi. “A Secretaria Municipal da Agricultura e o Governo do Município de Papanduva são parceiros deste projeto e darão todo apoio necessário para realização desta ação tão importante para nossos jovens”, complementou.