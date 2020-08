Programa Jovem Aprendiz Cotista retoma aulas em Papanduva

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), retomou neste mês as aulas do Programa Jovem Aprendiz Cotista em Papanduva, planalto norte do Estado. Os 21 alunos selecionados no município estavam com aulas suspensas desde março, devido à pandemia, e retornaram à formação em formato online, via Microsoft Teams.

De acordo com a técnica de atividades em formação profissional do Senar/SC, Nayana Setubal Bittencourt, esta é a segunda turma do Programa no município. Além de Papanduva, o Senar/SC coordena outras três turmas em São Joaquim, uma em Fraiburgo e outra em Xanxerê, todas com aulas virtuais neste ano. Ao todo, 149 aprendizes entre 14 e 24 anos participam do Programa em Santa Catarina.

Segundo Nayana, os cursos de aprendizagem rural tiveram o conteúdo teórico adaptado para o formato digital, com acesso dos alunos a vídeoaulas pelos celulares, tablets ou computadores e o envio de atividades práticas diárias para validar a frequência. Os participantes aprendem sobre integração no trabalho; informática básica e avançada; gestão corporativa; comunicação oral e escrita; cidadania; matemática aplicada e financeira; segurança, saúde e higiene; operações comerciais e financeiras; atendimento ao cliente; noções de administração de pessoal; estatística; princípios da gestão da qualidade e contabilidade básica.

“Essencialmente, este Programa é presencial, porém as aulas online são uma adaptação temporária à necessidade de isolamento social para dar condições de estudo e maior segurança aos alunos, em sua maioria menores de idade. O ensino será 100% virtual neste ano e permanecerá até a retomada das ações presenciais no Estado”, ressalta Nayana.

Em Papanduva, a formação é no curso de Auxiliar Administrativo Financeiro. A parte prática será desenvolvida na empresa Lavoura e Pecuária Igarashi, parceira do programa no município. A atividade diária é limitada em quatro horas.

“Neste momento, os alunos estão com aulas teóricas, 100% digitais. Assim que possível, iniciarão a parte prática na empresa empregadora e alternarão teoria e prática durante a formação. Com aulas online e atividades diárias, eles têm acesso ao conteúdo de casa e podem tirar dúvidas e interagirem com a turma. Está sendo bem produtivo”, destaca a prestadora de serviço de instrutoria do programa no município, Cristiane Cruz dos Santos Mizer.

O novo formato agradou as estudantes Ana Júlia Pereira Moraes e Bianca da Silva Ulbrich, de 15 anos. Elas contam que o programa está sendo fundamental para o crescimento pessoal e profissional. “Estou gostando bastante porque mesmo com o mundo todo enfrentando a pandemia, não deixamos de aprender. As aulas online são importantes porque estamos em tempos de tecnologia, então já é uma grande experiência para nós”, relata Ana Júlia.

“Esse programa já me ensinou muito e vai ensinar mais ainda a ser um ser humano melhor, aprender a trabalhar em grupo e ajudar as pessoas. O método online facilita a aprendizagem”, acrescenta Bianca.

A coordenadora de RH da Igarashi, Thamy Maria Rank, explica que os alunos do programa passam por todos os setores administrativos da empresa para aprenderem na prática atividades como emissão de notas fiscais, atendimento ao cliente, serviços de almoxarifado, recepção, recursos humanos e segurança do trabalho.

“Essa primeira experiência corporativa contribui muito na formação dos jovens, fortalece o currículo para ingresso no mercado e desenvolve aptidões profissionais necessárias para qualquer ambiente de trabalho. Para a empresa, além do cumprimento legal, é uma oportunidade de formar profissionais de acordo com o perfil interno desejado e contribuir com a geração de emprego local”, ressalta.

Com matriz em Curitiba (PR) e filiais em Santa Catarina, Bahia e Goiás, a Igarashi conta com 146 colaboradores em Papanduva. As aulas práticas na empresa iniciam no próximo ano, assim que a pandemia permitir o retorno das atividades presenciais.

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Jovem Aprendiz Cotista atende a Lei da Aprendizagem 10.097/00, regulamentada pelo decreto n.º 5.598/05, que prevê que todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a contratar, com carteira assinada, adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, de acordo com o percentual exigido por lei (art.429 da CLT). A contratação é feita por meio de um curso de qualificação profissional em que adolescentes e jovens têm aulas teóricas, de responsabilidade da instituição qualificadora, e prática profissional, de responsabilidade das empresas empregadoras.

O objetivo é dar a oportunidade de aprendizagem e de inserção no mercado de trabalho aos jovens, integrando os três pilares do processo de aprendizagem: escola, trabalho e formação profissional.

Em parceria com os Sindicatos Rurais em todo o Estado, o Senar/SC oferta os cursos de aprendizagem rural – Auxiliar Administrativo e Financeiro com carga horária de 960 horas e Supervisor Agrícola, com 800 horas. Ambos têm duração máxima de dois anos e são divididos em 21 módulos, com 50% de teoria e 50% de prática profissional. As turmas são formadas mediante demanda suficiente de empresas rurais contribuintes.

De acordo com o superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, o Programa é ofertado desde 2006 e já formou mais de 800 jovens aprendizes. “Ao mesmo tempo em que representa a primeira oportunidade de trabalho na vida dos jovens, o Programa os prepara e os qualifica para a formação da carreira profissional. É um diferencial para as famílias e para o mercado”, sublinha Zanluchi.

Para o presidente do Sistema FAESC/SENAR-SC, José Zeferino Pedrozo, os jovens aprendizes cotistas representam uma aposta das empresas e uma esperança das famílias que vivem no campo. “Eles são o futuro do agronegócio. Dar oportunidade de aprendizado e de trabalho é investir no amanhã”.