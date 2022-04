Programa maternidade na comunidade é planejado pela saúde da região

Na quinta-feira, dia 24, o coordenador de políticas públicas da Amplanorte, Ricardo Nestor de Paula, se encontrou com a diretora da Maternidade Dona Catarina Kuss, Cintia Aguiar e a gerente de enfermagem, Marileia Sescatto, para discutir as demandas e ampliação de atendimento nos serviços de laqueadura e vasectomia, onde a maternidade é referência na região.

O programa “Maternidade na Comunidade”, também foi pauta importante na reunião. A iniciativa irá realizar capacitações com os técnicos municipais sobre atendimento no pré-natal nas unidades de saúde.

O pré-natal é o acompanhamento médico da mulher durante a gravidez oferecido também pelo SUS. Durante as sessões do pré-natal, o profissional de saúde deverá esclarecer todas as dúvidas da mulher sobre a gravidez e sobre o parto, assim como pedir exames para verificar se está tudo bem com a mãe e com o bebê.

A capacitação será nos dias 19 e 20 de abril no auditório da Amplanorte, onde os participantes realizarão atividades práticas de atendimento, serão tiradas dúvidas e haverá trocas de experiências de modo a ampliar o diálogo com os pacientes.

Ao final do curso, serão entregues certificados para os participantes.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.