Projeto Escola Arteris apoia 850 ações educativas relacionadas à Semana Nacional do Trânsito

A Arteris, uma das maiores companhias do setor de concessões de rodovias do Brasil, com 3.400 km em operação, programou uma agenda intensa de atividades ao longo do mês de setembro em alusão à Semana Nacional do Trânsito 2018, promovida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no período de 18 a 25 de setembro, com o tema “Nós somos o trânsito”.

De acordo com uma pesquisa realizada pela companhia com mil estudantes, entre 12 e 17 anos, 71% deles não recebem orientações na escola sobre trânsito seguro. Por considerar a educação fundamental para a adoção de comportamento mais responsável no trânsito, a companhia, por meio do Projeto Escola Arteris, está apoiando 850 ações realizadas por 136 escolas públicas neste mês com mensagens relacionadas ao tema. São palestras, jogos, gincanas, brincadeiras, teatros, concursos, caminhadas, blitz educativas, entre outras iniciativas para conscientizar sobre o papel de cada um para a segurança de todos.

O Projeto Escola Arteris há 17 anos capacita professores da rede pública de ensino e APAEs em cinco estados – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina – para formar jovens por meio de valores, exercício da cidadania e estímulo do convívio social, fazendo deles embaixadores de um trânsito mais humano e seguro.

“Acreditamos que o jovem é um agente de mudança fundamental e queremos dar ainda mais voz à juventude e conscientizá-la sobre a importância de se assumir responsabilidades perante a sua comunidade por meio de uma postura proativa e consciente”, afirma Maria José Finardi, Coordenadora de Sustentabilidade da Arteris.

O material didático que embasa as atividades nas instituições de ensino é desenvolvido pelo Projeto Escola Arteris e traz conteúdos para abordagem com estudantes de várias faixas etárias e diferentes necessidades. O material também é disponibilizado em braile e libras.

O programa já capacitou 17 mil professores para promover a inclusão da segurança no trânsito, cidadania e responsabilidade social à grade curricular dos alunos. “Frutos são gerados em toda comunidade escolar. Educadores, alunos, pais, responsáveis e toda a comunidade são mobilizados e exigem mudanças em suas cidades”, completa Maria José.

OUTRAS AÇÕES

As nove concessionárias do Grupo – Arteris Litoral Sul, Arteris Régis Bittencourt, Arteris Fernão Dias, Arteris Fluminense, Arteris Planalto Sul, Arteris Centrovias, Arteris Intervias, Arteris Autovias e Arteris Via Paulista – criaram uma agenda com mais de 55 ações direcionadas para os diversos usuários das rodovias, reforçando a necessidade de seguir as regras básicas de segurança.

Por exemplo, o uso do cinto de segurança ainda não é uma prática adotada por todos os motoristas e passageiros de automóveis, apesar de ser obrigatório desde o final dos anos 1990 no Brasil, por isso, integra o conjunto de ações referentes à Semana Nacional do Trânsito.

A redução dos acidentes é uma prioridade na agenda da Arteris, que assumiu o compromisso de reduzir pela metade as fatalidades em suas rodovias entre 2010 e 2020, em linha com a Década da Ação pela Segurança no Trânsito, da ONU. As iniciativas implementadas pelo Grupo já contabilizam bons resultados e o objetivo foi alcançado antecipadamente pelas rodovias Arteris Fluminense, Arteris Régis Bittencourt e Arteris Planalto Sul.

Atualmente, são registradas mais de 1,2 milhão de mortes no trânsito no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, das quais 40 mil foram no Brasil (segundo dados do DPVAT). O comportamento imprudente dos usuários é a causa principal de cerca de 90% dos acidentes, o que justifica a realização de ações de conscientização para a adoção de práticas seguras.