Projetos da região são apresentados no VII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

A Associação dos Municípios do Planalto Norte — Amplanorte, por meio do coordenador de políticas públicas da associação, Ricardo Nestor de Paula, participou do VII Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina nos dias 11, 12 e 13 de maio, em Blumenau.

O Congresso foi organizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Santa Catarina (COSEMS/SC), em sua sétima edição contou com seminários, palestras e convidou especialistas de importantes instituições nacionais e internacionais para mesas de debates.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“O VII Congresso de Secretaria Municipais de saúde de Santa Catarina realizado em Blumenau foi uma oportunidade incrível com troca de experiências, principalmente nos assuntos relacionados a Vacinação, foi um dos assuntos abordados com profissionais competentes de alto nível de conhecimento e atuação”, explicou a Secretária de saúde de Irineópolis, Giseli Kempinski.

Destaque na região

Além do congresso, aconteceu também a 4.ª Mostra Catarinense “Brasil, Aqui Tem SUS”, onde foram apresentados 100 trabalhos selecionados. A região foi destaque na exposição e os municípios de Mafra e Canoinhas foram escolhidos para apresentar as atividades desenvolvidas.

O trabalho intitulado de “Tecnologias em favor do acesso à saúde em meio a Pandemia” foi apresentado pelos profissionais de saúde da cidade de Mafra, o secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha, e a psicóloga e coordenadora do NASF, Ivonete Emmerich Pacheco.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ideia do projeto é desenvolver o acesso a serviços de apoio psicológico em Mafra e acompanhar e acompanhar bebês de alto risco durante a pandemia. Triar os casos de Saúde Mental com orientação e avaliação para as Estratégias de Saúde da Família.

Para a psicóloga e coordenadora do NASF, Ivonete Emmerich Pacheco, a pandemia ensinou os profissionais a se adaptar para continuar a oferecer um trabalho digno e de qualidade mesmo com condições tão adversas.

“Sinto-me lisonjeada em representar essa equipe com esse trabalho e enalteço a capacidade técnica dos profissionais que compõem a Secretaria de Saúde de Mafra no atendimento da população”, completou Ivonete.

O município de Canoinhas também apresentou dois projetos durante a exposição, “UM POR TODOS E TODOS CONTRA A DENGUE” e “PROGRAMA MEDICAMENTO EM CASA”, apresentados pelas técnicas municipais, Sandra Vilmara Lipka, Claudia Paloma Gadotti, respectivamente.

Segundo a coordenadora da CIR e secretária de Canoinhas, Katia Oliskowski, o congresso foi uma troca de experiências muito importante, propiciou o fortalecimento da gestão e equipes que se fizeram presentes. “Conhecer os projetos que estão sendo realizados em outros municípios é indispensável, voltamos com uma bagagem de informações que podem ser aplicados também em nossa região”, finalizou.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.