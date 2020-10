Prorrogadas até 13 de novembro as campanhas de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite em SC

Santa Catarina decidiu prorrogar por mais duas semanas as Campanhas de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite. Uma oportunidade a mais para que pais e responsáveis levem crianças e adolescentes com menos de 15 anos para atualizar a caderneta de vacinação. Com a prorrogação, as campanhas vão até o dia 13 de novembro em todos os 295 municípios catarinenses.

Nas primeiras três semanas de Campanha, entre os dias 5 e 23 de outubro, foram vacinadas contra a poliomielite 168.825 mil crianças com idade entre 1 e menos de 5 anos, de um público-alvo de 342.825 crianças, ou seja, aproximadamente a metade do total de crianças que deveriam ter sido vacinadas.

A gerente de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (Dive), Lia Quaresma Coimbra, alerta que a baixa cobertura vacinal é um risco para todos. “A vacina ainda é a forma mais segura e eficaz de prevenção de inúmeras doenças. Através da vacina já conseguimos eliminar do estado doenças como a poliomielite, o sarampo e não queremos que elas retornem, por isso a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada”, enfatiza.

O Brasil não detecta casos de poliomielite (paralisia infantil) desde 1990 e em 1994 recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a Certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu território. Em Santa Catarina, os últimos registros da doença foram em 1989.

População Campanha Poliomielite. Santa Catarina, 2020. 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total 98.334 81.611 81.123 81.757 342.825

Fonte: http//sipni.datasus.gov.br

População vacinada entre os dias 5 e 23 de outubro. Santa Catarina, 2020. 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total 44.825 40.950 40.997 42.053 168.825

Fonte: http//sipni.datasus.gov.br

Campanha de Multivacinação é para crianças e adolescentes

A atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos também continua até o dia 13 de novembro. Neste caso, não há uma meta numérica específica. O principal objetivo é conseguir resgatar crianças e jovens que, por algum motivo, deixaram de tomar as doses indicadas no Calendário Básico de Vacinação e, consequentemente, aumentar as coberturas vacinais, diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuir para o controle, eliminação e/ou erradicação dessas doenças.

Por que é tão importante vacinar?

As vacinas blindam o organismo de doenças que ameaçam a saúde;

As vacinas ajudam a reduzir casos graves e mortes por doenças que poderiam ter sido prevenidas;

As vacinas estimulam o sistema imunológico a reconhecer vírus e bactérias como ameaças e a produzir anticorpos contra eles;

As vacinas são seguras e passam por diversos testes antes de serem disponibilizadas à população;

As vacinas evitam surtos, epidemias e pandemias;

As vacinas impedem que doenças já erradicadas/eliminadas voltem a circular.

Vacinas oferecidas durante a campanha

As vacinas que estão sendo oferecidas durante a Campanha são as que fazem parte do Calendário Básico de Vacinação 2020 da Criança e do Adolescente.

Febre amarela

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola)

dT (difteria e tétano)

Meningocócica ACWY (doença meningocócica ACWY)

HPV quadrivalente (HPV tipos 6, 11, 16 e 18)

Poliomielite

BCG (formas graves de tuberculose)

Hepatite B

Pentavalente (tétano, difteria, coqueluche, Haemophilus influenzae b e hepatite b)

Rotavírus (diarreia por rotavírus)

Pneumocócica 10 (doença pneumocócica invasiva para os 10 sorotipos)

Meningocócica C (doença meningocócica C)

Tetra Viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Hepatite A

Varicela (catapora)