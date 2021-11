Prova do processo seletivo de ACTs da rede estadual é marcada para 19 de dezembro

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Estado da Educação (SED) anuncia que a aplicação das provas para o processo seletivo de professores admitidos em caráter temporário (ACTs), que irão atuar na rede estadual de Santa Catarina, acontecerá no próximo dia 19 de dezembro.

O processo seletivo será organizado pela Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE). Um edital retificado com o cronograma atualizado e outros detalhes será publicado no site, mídias sociais e demais canais oficiais da SED nos próximos dias, junto com informações sobre pedidos de reembolso dos candidatos que não puderem realizar a prova na nova data.

Os professores com curso superior selecionados para as disciplinas em que forem habilitados terão a garantia da remuneração mínima de R$ 5 mil para 40 horas semanais, ou valor proporcional conforme a carga horária estabelecida.