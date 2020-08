Queimadas irregulares causam danos ao sistema elétrico

A energia el√©trica percorre um longo caminho de torres e cabos de transmiss√£o ao sair das usinas de gera√ß√£o at√© chegar ao seu destino. Durante a √©poca da seca no Brasil (de maio a novembro), esses equipamentos ficam expostos ao risco trazido pelo aumento do n√ļmero de queimadas irregulares e de focos de inc√™ndio. De acordo com a Ag√™ncia Nacional de Energia El√©trica (Aneel), tais ocorr√™ncias est√£o entre as principais causas de desligamentos na transmiss√£o de energia no pa√≠s, durante esses meses.

Em Santa Catarina o cen√°rio n√£o √© diferente e, geralmente, a regi√£o mais atingida √© o Planalto Serrano. ‚ÄúAl√©m dos impactos ambientais conhecidos, as queimadas trazem transtornos para a popula√ß√£o rural, em consequ√™ncia da interrup√ß√£o no fornecimento de energia el√©trica. Os recursos que poderiam ser investidos para melhor atender as comunidades, tamb√©m acabam sendo utilizados para substituir postes queimados. A quest√£o da seguran√ßa √© outro fator importante a ser considerado, pois cada poste derrubado provoca rompimento de condutores energizados e pode oferecer riscos √†s vidas humana e silvestre”, afirma o gerente do N√ļcleo Planalto da Celesc, Gladimir Jeremias.

Os desligamentos for√ßados causados por queimadas irregulares podem ser de curta dura√ß√£o, conhecidos como ‚Äúpiscas‚ÄĚ, ou de longa dura√ß√£o. Entretanto, mesmo os desligamentos de poucos segundos prejudicam a linha de produ√ß√£o das ind√ļstrias, as escolas, os pacientes em hospitais e as pessoas que sobrevivem com o uso, em casa, de equipamentos el√©tricos em tempo integral (eletrodependentes). Al√©m disso, a fuma√ßa decorrente dos inc√™ndios diminui a visibilidade da pista e pode trazer riscos √† seguran√ßa de motoristas.

Para evitar esses danos, basta adotar medidas simples, como:

РNão fazer queimadas irregulares para limpar pastagem ou plantio agrícola;

РApagar as pontas de cigarro antes de jogá-las em lixeiras. Não jogar cigarros ou fósforos à beira de estradas ou perto de campos e florestas;

– Manter terrenos limpos, fazer aceiros ao redor de casas, currais, celeiros e outras constru√ß√Ķes e mant√™-los ro√ßados;

– N√£o deixar restos de cortes de √°rvores, planta√ß√Ķes ou pastagens acumuladas na beira da estrada para que n√£o sejam incendiados;

РNão queimar o lixo doméstico;

РNão acender fogueiras perto da vegetação;

– N√£o soltar bal√Ķes;

РNo caso de sinal de fumaça ou foco de incêndio, avisar imediatamente os bombeiros pelo telefone 193.

Para mais informa√ß√Ķes acesse http://www.aneel.gov.br/campanha-queimadas e http://www.aneel.gov.br/campanha-incendios

Alternativas às queimadas irregulares no campo

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a longo prazo o efeito de atear fogo na pastagem cultivada é desastroso, tanto para a pastagem (já que o fogo mata os microorganismos do solo), quanto para o bolso do pecuarista. Uma alternativa financeiramente mais interessante ao produtor seria transformar o capim seco em feno ou silagem para alimentar o rebanho ou, caso não seja possível, optar pela suplementação com ureia.

Outras op√ß√Ķes apontadas pelo √≥rg√£o para evitar as queimadas s√£o: diversifica√ß√£o das esp√©cies de forrageiras, divis√£o de invernadas, consorcia√ß√£o com leguminosas, banco de prote√≠nas, aduba√ß√£o de forma√ß√£o e manuten√ß√£o, fazer aceiros e, no que diz respeito ao rebanho, equilibrar a taxa de lota√ß√£o e fazer rota√ß√£o de pastagem com intervalo de, pelo menos, 30 dias para eliminar os parasitas.

* Por Rafael Vieira de Araujo e Heda Wenzel