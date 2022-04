Realizada em Papanduva a II Conferência Municipal de Saúde Mental

Ocorreu durante a última terça-feira (19), a II Conferência Municipal de Saúde Mental de Papanduva.

O evento foi realizado no Centro da Melhor Idade, e contou com a presença do Prefeito Luiz Henrique Saliba, Secretária da Saúde Catia Thorstenberg, Secretária Adjunta e Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rosalia Slugowieski, demais autoridades, diversos representantes de departamentos vinculados à saúde municipal e regional, demais secretarias, representantes de entidades, unidades de ensino, Corpo de Bombeiros, entre outros.

Fazendo parte da programação, autoridades religiosas realizaram a abertura da Conferência com um momento de reflexão, posteriormente os presentes assistiram uma palestra on-line com o Psiquiatra Deivisson Vianna, participaram de discussões em grupo sobre propostas para a saúde mental e realizaram a eleição dos delegados municipais.

Para a Secretária da Saúde Catia Taciana Thorstenberg, devemos tratar da saúde mental como uma das prioridades dentro da saúde pública. “Tudo começa pela nossa mente, pelo emocional. Se não estamos bem psicologicamente, nada funciona corretamente em nossa vida. O corpo também sente, nós sentimos, todos ao redor sentem e sofrem. Devemos quebrar o preconceito e falar mais sobre saúde mental. E nossa obrigação como gestores, é tratar dessas pautas, desenvolver e melhorar cada vez mais os atendimentos e tratamentos nessa área, comentou Catia.

