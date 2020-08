Rede Laço estimula a doação de leite materno por meio de campanha

Agosto é o mês dedicado a ações de incentivo à amamentação. A doação de leite materno é importante principalmente para as mães que não podem alimentar seus filhos. Com a pandemia da Codiv-19, muitos bancos de leite de Santa Catarina tiveram uma queda acentuada nas doações. Durante o Agosto Dourado, como é conhecido este mês, a Rede Laço iniciou uma campanha para estimular a doação de leite no estado.

Mesmo com a pandemia, os bancos de leite estão preparados para receber as doações, seguindo um protocolo rigoroso de prevenção. É o que garante a presidente da Rede Laço, a primeira-dama Késia Martins, que reforça também a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida. “Até os seis meses, o único alimento que bebê necessita é o leite da mãe. Muitas mulheres, por inúmeros motivos, não podem alimentar seus filhos. Esse é um chamado para as mães que têm o privilégio de amamentar, qualquer quantia faz a diferença. Com as doações, vocês estarão não apenas preservando a vida de uma criança, mas também tranquilizando uma família”, ressalta.

Para colaborar, acesse o link da campanha, e faça contato com o Banco de Leite disponível e mais próximo de sua residência. Dessa forma, é possível combinar as datas e horários das doações e receber as orientações sobre os cuidados na extração e coleta.

Ao acessar a página da Rede Laço, você encontra outras ações para se voluntariar. Com o cadastro, é possível encontrar a iniciativa mais próxima para se tornar voluntário.