Reta final do período de inscrições da 36ª edição Festival Poético do Sesc PR

Evento seleciona poemas inéditos para composição de coletânea

As inscrições para o Festival Poético do Sesc PR estão abertas até o dia 31 de agosto. Essa é a chance de fazer parte de uma coletânea exclusiva com obras literárias selecionadas em celebração à 36ª edição desta iniciativa cultural, que já publicou mais de mil produções poéticas contemporâneas de crianças, jovens e adultos de todas as regiões brasileiras, inclusive de cidadãos estrangeiros.

Podem se inscrever apenas pessoas físicas, com idade igual ou superior a sete anos de idade completos, que devem selecionar uma das seguintes categorias no ato da inscrição:

residentes do município de Cornélio Procópio (cidade onde o projeto nasceu); participantes residentes em outros municípios; ou trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Em cada uma dessas divisões haverá seis selecionados por faixa etária, resultando em 72 obras classificadas para a composição da coletânea.

Os autores cujos poemas tenham sido selecionados receberão troféus, certificados e o livro com a coletânea.

Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site do Sesc PR, onde também está disponível o edital para consulta. Deverão ser enviados uma ficha preenchida, o poema produzido e alguns documentos de identificação – menores de idade devem enviar também autorização do seu responsável. Todas as inscrições passarão por um processo de curadoria, e o resultado está previsto para ser divulgado a partir do dia 30 de setembro, conforme edital de prorrogação.

Confira o edital e as inscrições aqui.