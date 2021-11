Reunião do colegiado de assistência social fortalece ações do SUAS na região

Na sexta-feira, dia 5, aconteceu reunião envolvendo os membros do colegiado de assistência social que compõem a entidade. O encontro que aconteceu na casa dos conselhos, em Canoinhas, proporcionou o debate entre técnicos e gestores sobre ações que fortalecem a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na região.

A reunião contou com as seguintes pautas: Processo Regionalização dos Serviços de Média e Alta Complexidade, Educação Permanente, Doações como ações complementares na Assistência Social, Regulamentação dos serviços, Planos Municipais da Assistência Social, Desfinanciamento do SUAS, Transborde do INSS e Audiência Pública, SC + Renda e SC + Moradia, Transposição e Reprogramação de Recursos.

A secretária de Assistência Social, Zenici Dreher, ressalta a importância do evento.“ Cada detalhe representa o cuidado, cada experiência representa o nosso trabalho enquanto região, cada encontro representa o debate e o fortalecimento da Política de Assistência Social da Amplanorte”, explicou a secretária.

Os membros do colegiado ainda realizaram uma visita técnica no equipamento do CREAS Municipal e os municípios puderam verificar a estrutura de acolhimento que garantem um atendimento que respeite a intimidade de quem é atendido pelos profissionais, no período vespertino, a horta comunitária dos CRAS recebeu a visita institucional do grupo, a iniciativa tem o objetivo de estimular o cultivo de hortas em residências, exercitar a cooperação, trabalho em equipe e fortalecer o convívio comunitário.

A reunião que foi no modo presencial, depois do longo período de restrições por conta da pandemia, isso proporcionou o fortalecimento do colegiado, que encontrou na coesão do grupo e nas trocas de experiências, ações e práticas, um método para enfrentar dificuldades quanto ao Desfinanciamento do SUAS e a falta de auxílio técnico das outras esferas federativas. Para os próximos anos, o colegiado pretende se unir cada vez mais para montar pautas e realizar as cobranças necessárias para o avanço do SUAS e principalmente para fortalecer as ações de Formação Continuada.

“Nosso objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, a Amplanorte seguirá trabalhando com os municípios por meio de serviços, programas e projetos que beneficiem nossa região”, afirmou Luiz Henrique Saliba, presidente da Amplanorte.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando as mídias da Amplanorte.