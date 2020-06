Saiba como evitar os acidentes com os escorpiões

Com a baixa movimentação urbana, o aracnídeo pode aparecer com mais frequência nas grandes cidades

A baixa movimentação urbana, fruto do isolamento social, tem criado condições favoráveis para a incidência de pragas nas grandes cidades, como os escorpiões. Com parte dos imóveis ainda fechados, o cuidado e a atenção da população como os ataques destes aracnídeos devem ser redobrados. Por isso, no mês em que se comemora o dia mundial do controle urbanas, a bióloga e Coordenadora de Field Solutions da Bayer, Maria Fernanda Zarzuela, traz algumas dicas de prevenção deste animal peçonhento.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de episódios com esta praga no País quadriplicou em dez anos, passando de 40.287, em 2008, para 156.833, em 2018. O aumento destas ocorrências é resultado das interferências feitas pelo homem no meio ambiente – a construção desordenada e o descarte inadequado de lixo, especialmente material de construção, são condições que propiciam a proliferação.

No Brasil, duas espécies de escorpiões são mais comuns: a Tityus serrulatus (escorpião amarelo) e a Tityus bahiensis (escorpião marrom), mas para Maria Fernanda Zarzuela, o amarelo é a que mais preocupa em termos de saúde pública.

“A composição química de seu veneno é altamente tóxica, e, por isso, é considerado um dos mais perigosos. Uma característica essencial desta espécie é a partenogênese, um tipo de reprodução sem a presença de um macho – que pode chegar até 50 filhotes por ano”, comenta.

Como evitar a incidência de escorpiões?

Os escorpiões são animais terrestres, com hábitos noturnos, abrigando-se durante o dia em locais como: troncos de árvores, pedras, lajes, porões e locais úmidos. Eles entram nas casas em busca de esconderijos e de alimento.

“Estas pragas são predadores ativos e suas principais presas são as baratas, cupins, grilos e aranhas de pequeno porte. Desta forma, fala-se muito sobre a importância de manter infestações de baratas sob controle, com desinsetizações constantes, e manter as áreas limpas, sem restos de comida”, cometa Maria Fernanda.

Além da manutenção e higienização dos ambientes, a escolha de um produto adequado para o controle do escorpião é essencial. Os produtos que fazem o combate a estes tipos de pragas têm venda controlada, portanto é necessário entrar em contato com empresas especializadas em desinsetização e com equipes treinadas para realizar a aplicação do inseticida.

“Quando identificada a presença desses animais, uma empresa de controle de pragas especializada deve ser chamada. A Bayer possui um Programa de Proteção, uma parceria com controladoras de pragas selecionadas para oferecer o melhor serviço para o consumidor”, finaliza Maria Fernanda.

Os profissionais podem ser localizados de acordo com a região do País, basta acessar site: http://www.bayer.com.br.