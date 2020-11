Saiba quando vale a pena investir num liquidificador industrial

O liquidificador é um dos eletrodomésticos que podem ser considerados indispensáveis numa cozinha. Afinal, esse equipamento é fundamental para preparar sucos, doces, tortas, bolos, vitaminas, entre outras receitas que vão deixar sua refeição mais saborosa. Por conta dessa versatilidade e de sua importância na manutenção da cozinha, hoje existem vários tipos desse eletrodoméstico, como o liquidificador industrial e aquele que possui uso doméstico.

Geralmente, ao comprar esse equipamento, o consumidor prefere o modelo doméstico. Porém, dependendo da forma como esse equipamento é utilizado, nem sempre ele será a melhor opção. Pode ser que, por conta do tipo de receita que a pessoa prepara e da frequência com a qual utiliza esse eletrodoméstico, o liquidificador industrial seja mais indicado para atender as suas necessidades.

Isso acontece porque, diferentemente do liquidificador doméstico, que foi projetado para ser utilizado eventualmente e não possui resistência para uso contínuo, o liquidificador industrial se destaca por ser mais potente, resistente e por apresentar uma grande capacidade de triturar sólidos com mais facilidade.

Além disso, a depender do modelo, ele consegue processar um volume bem maior de alimentos em comparação com o liquidificador comum, fator importante para quem prepara receitas em grande quantidade.

Por conta dessas características, o liquidificador industrial acabou se tornando indispensável na cozinha de padarias, restaurantes, lanchonetes e comércio em geral, já que ele é capaz de atender uma demanda que o modelo convencional não consegue.

Quando investir num liquidificador industrial?

O liquidificador industrial realmente surpreende por suas qualidades, mas quando é realmente necessário investir nele? Esses modelos geralmente são mais caros, por isso é importante saber se ele merece o investimento, para não jogar dinheiro fora.

Em geral, o liquidificador industrial é altamente recomendável para o consumidor que está trabalhando ou que está planejando trabalhar no setor gastronômico, já que o preparo de alimentos em grande escala requer o uso de um equipamento mais potente.

Porém, no caso do consumidor doméstico, só vale a pena investir nesse equipamento se ele utilizá-lo com muita frequência e para processar alimentos pesados, como massas, grãos, açaí, entre outros que, se forem processados com frequência no liquidificador comum, vão comprometer seu funcionamento.

Cuidado ao escolher o modelo ideal

É importante ressaltar que o consumidor precisa ter cuidado ao escolher esse equipamento. Isso porque atualmente existem vários modelos de liquidificador industrial disponíveis no mercado, sendo que cada modelo pode atender a diferentes demandas.

Os modelos de alta rotação, por exemplo, são indicados para ser utilizados com mais frequência, no preparo porções menores com alimentos líquidos, tais como sucos, shakes e vitaminas. Já os modelos de baixa rotação são ideais para o preparo de alimentos pastosos e geralmente apresentam maior capacidade de volume em litros.

Por isso, é importante que aquele que está se planejando para comprar um liquidificador, seja ele industrial ou não, observe suas próprias demandas para escolher o modelo certo para atender às suas necessidades.