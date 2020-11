Saúde de SC estabelece quatro pilares para enfrentamento da pandemia no estado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) instituiu quatro pilares para o enfrentamento da Covid-19 no território catarinense. A Manutenção das Estruturas de UTI Covid-19, as Campanhas Publicitárias, a Abordagem dos Pacientes na Atenção Primária da Rede SUS e a Fiscalização e Vigilância são as estruturas que foram implantadas para fortalecer o combate ao novo coronavírus.

No quesito de manutenção das estruturas de UTI Covid-19 em Santa Catarina, já está sendo habilitada e prorrogada toda a estrutura de leitos até 31 de dezembro de 2020, além da garantia de custeio por parte do Estado e dos municípios (portaria nº 1.666). Também haverá manutenção dos pagamentos do teto máximo dos contratos das organizações sociais até 31 de dezembro de 2020 e do teto da Política Hospitalar Catarinense (PHC) até junho de 2021.

As campanhas educativas devem reforçar e melhorar a forma de comunicar as informações sobre a pandemia com relação aos cenários, regramentos, vacinas, necessidade de consulta imediata após qualquer suspeita ou sintoma, por exemplo. Também serão envolvidos nas campanhas o setor privado, municípios, imprensa, Poder Legislativo e Judiciário.

Em meio a abordagem dos pacientes na Atenção Primária da Rede SUS estão sendo trabalhados o diagnóstico precoce e qualificado com estratificação gradativa e tratamento conforme necessidade e autonomia médica; o monitoramento dos doentes reforçando a importância da atenção primária, das parcerias público/privadas e uso de aplicativos; e a rastreabilidade de contatos para o controle da Covid-19.

Sobre a fiscalização e vigilância será reforçada a atuação do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) da SES e do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) da Defesa Civil. Os gestores públicos estaduais, municipais e privados serão corresponsáveis nas ações de vigilância e fiscalização. Além disso, as portarias, os decretos e as notas técnicas estão sendo reformuladas para uma uniformização das informações para, assim, facilitar o entendimento de todos.

Dentro da questão de enfrentamento da Covid-19 também estão sendo elaboradas outras ações como o Plano de Contingências (Verão 2020/2021), o Planejamento Pós-Pandemia e a Estruturação da Oferta de Cirurgias Eletivas.