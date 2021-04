SC confirma 848.672 casos, 815.227 recuperados e 12.409 mortes

Há 848.672 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, sendo que 815.227 estão recuperados e 21.036 continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta quinta-feira, 15. A Covid-19 causou 12.409 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,5%.

Esses números representam um acréscimo de 96 óbitos em comparação com o último boletim. Registrou-se uma alta de 3.305 na quantidade de confirmados.

Casos de infecção pelo novo coronavírus já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina. As maiores altas foram registradas em Itajaí, com 244 casos, Jaraguá do Sul, 230, Joinville, 184, Lages, 122, e Blumenau, com 95 casos.