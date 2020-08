Santa Catarina registrou 88.889 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 76.909 estão recuperados e 10.784 continuam em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 3. A doença respiratória causou 1.196 mortes no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,35%.

Há 293 municípios com ao menos um caso confirmado e 158 com registros de óbitos. O local com a maior quantidade é Joinville, que soma 7.750 casos. Na sequência, aparecem Blumenau (5.482), Balneário Camboriú (4.304), Chapecó (3.883), Itajaí (3.823), Florianópolis (3.656), Criciúma (2.738), São José (2.616), Palhoça (2.607) e Brusque (2.565).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 82,1%. Isso significa que, dos 1.377 leitos existentes no estado, 246 estão livres e 1.131 estão ocupados, sendo 527 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus.

Óbitos:

Araranguá

mulher, 56 anos

mulher, 72 anos

Balneário Camboriú

mulher, 74 anos

Blumenau

mulher, 55 anos

homem, 78 anos, sem comorbidades registradas

homem, 86 anos, sem comorbidades registradas

homem, 85 anos

Correia Pinto

mulher, 85 anos

Criciúma

mulher, 82 anos, sem comorbidades registradas

Itapema

mulher, 84 anos

homem, 86 anos

Ituporanga

mulher, 91 anos

Jaraguá do Sul

mulher, 56 anos

Palhoça

mulher, 37 anos

homem, 64 anos

Paulo Lopes

homem, 83 anos

Rio do Sul

mulher, 88 anos

São João Batista

homem, 55 anos

Sombrio

homem, 41 anos, sem comorbidades registradas

Taió

mulher, 61 anos

Xanxerê

homem, 60 anos

Municípios com casos confirmados:

Abdon Batista – 76

Abelardo Luz – 118

Agrol̢ndia Р75

Agron̫mica Р51

Água Doce – 28

Águas de Chapecó – 29

Águas Frias – 6

Águas Mornas – 66

Alfredo Wagner – 48

Alto Bela Vista – 8

Anchieta – 22

Angelina – 47

Anita Garibaldi – 106

Anitápolis – 22

Ant̫nio Carlos Р188

Api̼na Р37

Arabuṭ Р48

Araquari – 465

Araranguá – 645

Armaz̩m Р135

Arroio Trinta – 36

Arvoredo – 29

Ascurra – 63

Atalanta – 11

Aurora – 42

Balneário Arroio do Silva – 166

Balneário Barra do Sul – 234

Balneário Camboriú – 4304

Balneário Gaivota – 74

Balneário Piçarras – 310

Balneário Rincão – 132

Bandeirante – 1

Barra Velha – 317

Bela Vista do Toldo – 5

Belmonte – 2

Benedito Novo – 69

Bigua̤u Р1055

Blumenau – 5482

Bocaina do Sul – 9

Bom Jardim da Serra – 4

Bom Jesus – 54

Bom Jesus do Oeste – 4

Bom Retiro – 25

Bombinhas – 844

Botuverá – 79

Bra̤o do Norte Р1078

Bra̤o do Trombudo Р23

Brunópolis – 14

Brusque – 2565

Ca̤ador Р183

Caibi – 27

Calmon – 4

Cambori̼ Р1472

Campo Alegre – 51

Campo Belo do Sul – 9

Campo Er̻ Р50

Campos Novos – 428

Canelinha – 274

Canoinhas – 255

Cap̣o Alto Р3

Capinzal – 501

Capivari de Baixo – 455

Catanduvas – 89

Caxambu do Sul – 44

Celso Ramos – 26

Cerro Negro – 6

Chapaḍo do Lageado Р4

Chapecó – 3883

Cocal do Sul – 133

Concórdia – 1847

Cordilheira Alta – 34

Coronel Freitas – 114

Coronel Martins – 7

Correia Pinto – 67

Corupá – 192

Crici̼ma Р2738

Cunha Poṛ Р65

Cunhataí – 7

Curitibanos – 234

Descanso – 41

Dionísio Cerqueira – 46

Dona Emma – 36

Doutor Pedrinho – 28

Entre Rios – 214

Ermo – 11

Erval Velho – 58

Faxinal dos Guedes – 188

Flor do Serṭo Р4

Florianópolis – 3656

Formosa do Sul – 29

Forquilhinha – 402

Fraiburgo – 128

Frei Rog̩rio Р7

Galṿo Р8

Garopaba – 140

Garuva – 281

Gaspar – 1338

Governador Celso Ramos – 415

Grão-Pará – 95

Gravatal – 115

Guabiruba – 337

Guaraciaba – 38

Guaramirim – 512

Guarujá do Sul – 7

Guatambu – 84

Herval d’Oeste – 283

Ibiam – 11

Ibicar̩ Р38

Ibirama – 66

I̤ara Р346

Ilhota – 231

Imaruí – 55

Imbituba – 516

Imbuia – 21

Indaial – 870

Iomer̻ Р6

Ipira – 40

Ipoṛ do Oeste Р46

Ipua̤u Р363

Ipumirim – 99

Iraceminha – 41

Irani – 65

Irati – 16

Irineópolis – 7

Itá – 61

Itaiópolis – 38

Itajaí – 3823

Itapema – 1448

Itapiranga – 259

Itapoá – 222

Ituporanga – 180

Jaborá – 39

Jacinto Machado – 75

Jaguaruna – 226

Jaraguá do Sul – 1209

Jardinópolis – 17

Joa̤aba Р319

Joinville – 7750

Jos̩ Boiteux Р28

Jupiá – 15

Lacerdópolis – 20

Lages – 1268

Laguna – 266

Lajeado Grande – 29

Laurentino – 35

Lauro Müller – 150

Lebon R̩gis Р6

Leoberto Leal – 5

Lindóia do Sul – 108

Lontras – 47

Luiz Alves – 101

Luzerna – 59

Macieira – 1

Mafra – 210

Major Gercino – 56

Major Vieira – 4

Maracajá – 47

Maravilha – 266

Marema – 48

Massaranduba – 315

Matos Costa – 1

Meleiro – 63

Mirim Doce – 36

Modelo – 76

Mondaí – 37

Monte Carlo – 135

Monte Castelo – 8

Morro da Fuma̤a Р220

Morro Grande – 59

Navegantes – 1408

Nova Erechim – 63

Nova Itaberaba – 36

Nova Trento – 176

Nova Veneza – 296

Novo Horizonte – 12

Orleans – 203

Otacílio Costa – 120

Ouro – 137

Ouro Verde – 17

Paial – 18

Painel – 1

Palho̤a Р2607

Palma Sola – 23

Palmeira – 8

Palmitos – 153

Papanduva – 26

Paraíso – 8

Passo de Torres – 96

Passos Maia – 26

Paulo Lopes – 102

Pedras Grandes – 13

Penha – 494

Peritiba – 36

Pescaria Brava – 130

Petrol̢ndia Р3

Pinhalzinho – 192

Pinheiro Preto – 8

Piratuba – 73

Planalto Alegre – 23

Pomerode – 411

Ponte Alta – 18

Ponte Alta do Norte – 35

Ponte Serrada – 54

Porto Belo – 463

Porto Unịo Р70

Pouso Redondo – 60

Praia Grande – 38

Presidente Castello Branco – 39

Presidente Get̼lio Р100

Presidente Nereu – 12

Princesa – 11

Quilombo – 145

Rancho Queimado – 27

Rio das Antas – 5

Rio do Campo – 25

Rio do Oeste – 32

Rio do Sul – 393

Rio dos Cedros – 36

Rio Fortuna – 45

Rio Negrinho – 214

Rio Rufino – 7

Riqueza – 32

Rodeio – 123

Romel̢ndia Р34

Salete – 89

Saltinho – 12

Salto Veloso – 10

Sang̣o Р103

Santa Cecília – 78

Santa Helena – 14

Santa Rosa de Lima – 25

Santa Rosa do Sul – 97

Santa Terezinha – 19

Santa Terezinha do Progresso – 14

Santiago do Sul – 28

Santo Amaro da Imperatriz – 258

Ṣo Bento do Sul Р350

Ṣo Bernardino Р23

São Bonifácio – 29

Ṣo Carlos Р44

São Cristóvão do Sul – 32

Ṣo Domingos Р56

Ṣo Francisco do Sul Р682

Ṣo Jọo Batista Р647

Ṣo Jọo do Itaperi̼ Р60

Ṣo Jọo do Oeste Р55

Ṣo Jọo do Sul Р23

Ṣo Joaquim Р97

Ṣo Jos̩ Р2616

Ṣo Jos̩ do Cedro Р19

Ṣo Jos̩ do Cerrito Р53

Ṣo Louren̤o do Oeste Р56

Ṣo Ludgero Р424

Ṣo Martinho Р112

Ṣo Miguel da Boa Vista Р23

Ṣo Miguel do Oeste Р227

Ṣo Pedro de Alc̢ntara Р52

Saudades – 91

Schroeder – 118

Seara – 373

Serra Alta – 45

Siderópolis – 110

Sombrio – 284

Sul Brasil – 45

Taió – 241

Tangará – 38

Tigrinhos – 38

Tijucas – 863

Timb̩ do Sul Р61

Timbó – 549

Timbó Grande – 16

Tr̻s Barras Р245

Treviso – 34

Treze de Maio – 84

Treze Tílias – 52

Trombudo Central – 66

Tubaṛo Р1866

Tunápolis – 103

Turvo – 155

Unịo do Oeste Р14

Urubici – 70

Urussanga – 319

Vargẹo Р11

Vargem – 32

Vargem Bonita – 56

Vidal Ramos – 19

Videira – 414

Vitor Meireles – 7

Witmarsum – 19

Xanxer̻ Р1043

Xavantina – 49

Xaxim – 808

Zort̩a Р148

Outros estados – 1863

Outros países –

Municípios com óbitos por Covid-19:

Abelardo Luz – 3

Agrol̢ndia Р2

Agron̫mica Р2

Anita Garibaldi – 1

Ant̫nio Carlos Р10

Araquari – 3

Araranguá – 12

Armaz̩m Р1

Arvoredo – 1

Ascurra – 1

Balneário Arroio do Silva – 5

Balneário Camboriú – 44

Balneário Gaivota – 3

Balneário Piçarras – 3

Balneário Rincão – 5

Barra Velha – 2

Benedito Novo – 2

Bigua̤u Р19

Blumenau – 57

Bombinhas – 5

Bra̤o do Norte Р8

Brusque – 31

Ca̤ador Р10

Caibi – 2

Cambori̼ Р27

Campo Alegre – 1

Campos Novos – 5

Canelinha – 2

Canoinhas – 6

Capinzal – 4

Capivari de Baixo – 2

Caxambu do Sul – 1

Celso Ramos – 1

Chapecó – 22

Cocal do Sul – 4

Concórdia – 15

Correia Pinto – 2

Crici̼ma Р30

Curitibanos – 6

Dionísio Cerqueira – 3

Entre Rios – 2

Faxinal dos Guedes – 2

Florianópolis – 57

Forquilhinha – 4

Fraiburgo – 3

Frei Rog̩rio Р1

Garopaba – 1

Garuva – 1

Gaspar – 19

Governador Celso Ramos – 5

Grão-Pará – 1

Gravatal – 5

Guabiruba – 3

Guaraciaba – 1

Guaramirim – 9

Herval d’Oeste – 5

Ibirama – 2

I̤ara Р2

Ilhota – 1

Imaruí – 1

Imbituba – 2

Indaial – 5

Ipoṛ do Oeste Р1

Ipua̤u Р3

Irani – 1

Irati – 1

Itá – 1

Itaiópolis – 2

Itajaí – 101

Itapema – 35

Itapoá – 6

Ituporanga – 4

Jacinto Machado – 2

Jaguaruna – 2

Jaraguá do Sul – 15

Joa̤aba Р3

Joinville – 134

Lages – 15

Laguna – 6

Lajeado Grande – 1

Lebon R̩gis Р1

Mafra – 1

Maravilha – 3

Marema – 1

Massaranduba – 1

Meleiro – 1

Modelo – 1

Monte Carlo – 3

Morro da Fuma̤a Р3

Navegantes – 32

Nova Trento – 1

Nova Veneza – 2

Otacílio Costa – 1

Ouro – 1

Ouro Verde – 2

Palho̤a Р29

Palmitos – 4

Papanduva – 4

Passos Maia – 1

Paulo Lopes – 1

Pedras Grandes – 3

Penha – 13

Peritiba – 1

Pescaria Brava – 3

Pinheiro Preto – 1

Pomerode – 3

Ponte Alta do Norte – 1

Ponte Serrada – 2

Porto Belo – 6

Porto Unịo Р2

Pouso Redondo – 1

Presidente Get̼lio Р2

Quilombo – 4

Rancho Queimado – 1

Rio das Antas – 1

Rio do Sul – 4

Rio Fortuna – 3

Rio Negrinho – 1

Rio Rufino – 1

Rodeio – 1

Salete – 1

Salto Veloso – 1

Sang̣o Р1

Santa Cecília – 2

Santa Rosa do Sul – 2

Santa Terezinha – 1

Santo Amaro da Imperatriz – 5

Ṣo Bento do Sul Р8

São Cristóvão do Sul – 1

Ṣo Francisco do Sul Р9

Ṣo Jọo Batista Р10

Ṣo Jọo do Oeste Р1

Ṣo Joaquim Р2

Ṣo Jos̩ Р40

Ṣo Louren̤o do Oeste Р2

Ṣo Ludgero Р3

Ṣo Martinho Р1

Ṣo Miguel do Oeste Р1

Schroeder – 1

Seara – 1

Siderópolis – 3

Sombrio – 6

Taió – 3

Tangará – 2

Tijucas – 11

Timbó – 4

Timbó Grande – 1

Tr̻s Barras Р1

Treviso – 1

Treze de Maio – 1

Trombudo Central – 2

Tubaṛo Р38

Urussanga – 9

Vargem – 1

Vargem Bonita – 1

Videira – 3

Xanxer̻ Р19

Xaxim – 22