SC deve publicar portaria com atualização de medidas restritivas

O governo de Santa Catarina deve divulgar no início da próxima semana uma nova portaria atualizando as medidas restritivas no Estado. A assessoria da SES (Secretária de Estado da Saúde) não passou detalhes de quais mudanças devem ser anunciadas.

No entanto, existe a possibilidade da prorrogação de atividades de cinemas, casas noturnas, e da liberação dos jogos oficiais, mas sem público.

Dessa forma, a expectativa é que seja prorrogada a suspensão das atividades de cinemas, teatros, casas noturnas, museus, shows e espetáculos. Conforme o artigo 8 do decreto do dia 6 de fevereiro, as atividades estavam suspensas até o domingo dia 5 de julho.

No mesmo decreto, estava suspenso o calendário de eventos esportivos organizados pela Fesporte (Fundação Catarinense de Esporte), bem como o acesso público a eventos e competições da iniciativa privada. Então, espera-se que seja liberado a realização dos jogos oficiais, mas sem a presença de público. Vale ressaltar que a FCF (Federação Catarinense de Futebol) definiu o retorno do Campeonato Catarinense para a próxima quarta-feira (8).

Fonte: Site NDmais