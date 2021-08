SC inicia segundo semestre letivo com 533 mil alunos na rede estadual

Depois do recesso escolar, os 533 mil alunos da rede estadual de educação de Santa Catarina iniciaram nesta segunda-feira, 2, o segundo semestre letivo. E o retorno à sala de aula ocorre no momento em que 70% dos alunos estão com aulas presenciais e quase 100% dos profissionais de educação do Estado estão vacinados contra a Covid-19.

A rede estadual retoma as atividades nos três modelos de ensino que já estavam em prática desde o início do ano. O modelo 100% presencial para as escolas que têm espaço físico para atender todos os alunos com os critérios de distanciamento, o modelo híbrido nas escolas em que não é possível manter o distanciamento mínimo entre as carteiras e o 100% remoto, para os estudantes do grupo de risco.

O secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, acredita que o próximo semestre letivo será de conquistas e aprendizados para a educação. “Santa Catarina foi pioneira no retorno às aulas. Para o segundo semestre, queremos ampliar o nosso atendimento presencial e reforçar as entregas de equipamentos e materiais para avançar na qualidade da educação”.

Jaqueline Brando de Souza é mãe de dois alunos do Instituto Estadual de Educação (IEE), Nadine e Samuel, que estudam no 1º e 3º ano, respectivamente. Ela afirma que se sente segura de enviar os filhos para as aulas na modalidade híbrida, desde o começo do ano letivo: ”Eu vejo que todas as salas estão sempre arejadas com portas e janelas abertas”.

Mari da Silva Moura concorda. Ela é mãe de Jennifer, estudante do 5º ano. Para ela, o colégio sempre teve muita higiene e, por isso, ela se sente segura com as regras estabelecidas. “É importante continuar nesse modelo, pois eu acho que faz diferença ela vir presencial na escola”.

Para Jane Quinteiro, o modelo híbrido foi essencial para atender às necessidades do filho Calebe, que está no 2º ano e é autista. “No ano passado, no modelo todo remoto, foi bem difícil. Aqui ele tem a professora auxiliar na sala e ama fazer as atividades. Ele se dedica tanto aqui quanto na semana que fica em casa e está com todas as tarefas em dia”.

Projeto para testar comunidade escolar

Na última semana, a Secretaria de Estado da Educação anunciou que dará início a um projeto piloto para testar estudantes, professores e servidores com suspeita de Covid-19. A medida foi comunicada pelo secretário durante reunião do Comitê de Retomada das Aulas Presenciais. Outra novidade aprovada foi a atualização do distanciamento entre os estudantes em sala de aula de 1,5 metro para 1 metro.

As mudanças serão oficializadas com a publicação de uma portaria conjunta das secretarias de Estado da Saúde, Educação e Defesa Civil, e incluídas na Nota Técnica que estabelece as medidas sanitárias da Educação. Após a publicação, as escolas e os municípios terão até 30 dias para adaptação ao regramento, período necessário para respeitar as especificidades de cada região e unidade escolar.