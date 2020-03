SC planeja retomada gradativa da atividade econômica e projeta 713 novos leitos de UTI

O governador Carlos Moisés informou que o Governo de Santa Catarina já tem um planejamento para a retomada da atividade econômica. As ações serão gradativas, conforme ocorra uma evolução controlada do número de casos de coronavírus no estado. O objetivo é adequar as medidas de isolamento à necessidade dos catarinenses com segurança. Ao mesmo tempo, o Estado pretende ampliar em 713 os leitos de UTI nos hospitais em um período de 30 dias, que se somarão aos 801 que já existem.

Ele destacou que toda medida envolvendo o isolamento social será tomada com cautela, sempre levando em conta a evolução do número de casos confirmados, a demanda sobre o sistema público de saúde e os impactos na economia. Para isso, manterá diálogo com o setor produtivo. O governador antecipou ainda que as obras públicas devem ser retomadas nesta quarta-feira, 25.

“Conviver com o vírus é uma árdua tarefa que vamos ter que enfrentar, sempre monitorando nossa curva de casos suspeitos e confirmados e modulando as nossas ações. Esse problema de saúde pública não é simples e não pode ser subestimado. Estamos trabalhando de forma muito responsável, com base nas experiências dos outros países que já sofreram com esse desastre, e precisamos do apoio de toda a sociedade”, reiterou Carlos Moisés.

Em outra frente de trabalho, o Governo de Santa Catarina está ampliando a capacidade do sistema público de saúde para receber os pacientes que necessitem de terapia intensiva. Um total de 713 novos leitos será aberto.

“Nós projetamos a quantidade de pessoas que vai procurar a rede de saúde necessitando de terapia intensiva. A partir dessa instalação, vamos monitorar as demandas de forma rápida e objetiva para utilizar outros espaços, inclusive para quem precisar de um atendimento intermediário”, esclareceu Carlos Moisés. “Vamos dar uma resposta à altura do que a sociedade espera. Tomamos as medidas necessárias no momento certo e vamos colher os resultados de todo esse esforço que os catarinenses estão fazendo. Dentro do possível, vamos retomar as atividades do dia a dia”, acrescentou o governador.

Apoio do Governo Federal

Pela manhã, o governador participou de uma videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em que recebeu a garantia do Governo Federal de que não faltarão recursos para o combate ao coronavírus. “Os R$ 8 bilhões que serão destinados aos estados e municípios são um valor relevante para se somar aos investimentos que vamos fazer. O ministro Paulo Guedes garantiu que não vai faltar dinheiro e que todo esforço para a liberação desses recursos será feito”, relatou.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, garantiu que chegarão aos Estados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os funcionários da saúde.

O governador também enalteceu o trabalho feito pelos prefeitos nos municípios, responsáveis pelo primeiro atendimento aos pacientes com o novo coronavírus. Carlos Moisés agradeceu o apoio recebido dos demais Poderes do Estado, o trabalho da imprensa e de entidades da sociedade civil organizada. “As equipes de saúde, de segurança, todos do Governo do Estado estão se expondo e trabalhando para salvaguardar a saúde dos catarinenses. Precisamos da contribuição de todos, que fique em casa e tome os cuidados para evitar a propagação do vírus”, concluiu o governador.