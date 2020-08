SC recebe 20 ventiladores pulmonares para combate à Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde contará com o auxílio de 20 novos ventiladores pulmonares VG 70, a partir desta segunda-feira, 10, para uso no enfrentamento à pandemia de coronavírus. A doação foi feita nesta manhã pelo programa Todos Pela Saúde, que é de iniciativa privada e cuja parceria já rendeu mais de um milhão de insumos para Santa Catarina desde o mês de abril. Os novos ventiladores obedecerão a logística necessária para a qualificação do atendimento nas macrorregiões do Estado.

O Superintendente dos Hospitais Públicos, Márcio Judice, afirmou que este reforço servirá para abastecimento importante na rede SUS.

Confira os hospitais que estão habilitados a partir do Fundo de Apoio do Todos Pela Saúde:

– Hospital Florianópolis

– Hospital Regional do Oeste

– Hospital Santa Isabel

– Hospital Regional Terezinha Gaio Basso

РHospital Ṣo Jos̩

– Hospital Universitário Santa Terezinha

– Hospital Marietta Konder Bornhausen

РHospital Santo Ant̫nio

– Hospital Governador Celso Ramos

РHospital Regional de Ṣo Jos̩

– Hospital Nereu Ramos

– Hospital Universitário

РHospital Nossa Senhora da Concei̤̣o

– Hospital Municipal de Joinville

РHospital Ṣo Jos̩ de Crici̼ma

– Instituto de Cardiologia de Santa Catarina.

No mês passado, outras doações do programa Todos Pela Saúde haviam garantido também novas bombas de infusão, monitores e camas.