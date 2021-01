SC recebe doação de 460 mil seringas e 334 mil agulhas para vacinação contra a Covid-19

Compartilhar no Facebook

O Governo do Estado recebe nesta semana uma doação importante para auxiliar no trabalho de vacinação contra a Covid-19 em Santa Catarina. Trata-se da entrega de 460 mil seringas e 334 mil agulhas, totalizando 794 mil unidades de insumos que serão posteriormente enviadas aos municípios. A doação foi realizada pela Unimed Grande Florianópolis à Secretaria de Estado da Saúde. Um ato simbólico na manhã desta quarta-feira, 20, marcou a entrega, com um encontro entre o presidente da Unimed Grande Florianópolis, Théo Fernando Bub, e o secretário André Motta Ribeiro.

A cooperativa médica informou ainda que busca fornecedores para a doação de outras 126 mil agulhas nos próximos dias. O secretário André Motta Ribeiro agradeceu o gesto da Unimed e destacou que os insumos serão fundamentais para o plano estadual de imunização.

“Muito mais importante do que o quantitativo doado, é o gesto. Essa junção de forças é que faz a diferença no combate a uma doença tão cruel e grave. É uma doação significativa, com certeza. Nós continuaremos interagindo, poder público e privado, para que possamos trazer segurança para a sociedade catarinense”, destacou o secretário.

O presidente da Unimed Grande Florianópolis lembrou que a campanha de vacinação teve início nesta semana com a chegada das primeiras 144 mil doses para Santa Catarina. Ele destacou a importância de que toda a sociedade se envolva nessa tarefa.

“A vacina é uma realidade e precisamos unir esforços para que toda a população seja imunizada. Cabe às empresas privadas compartilharem com a sociedade o acesso à saúde e os recursos necessários para que a vacinação ocorra sem a falta de insumos”, destaca Théo Fernando Bub.

