SC tem 1,8 mil pacientes recuperados de Covid-19

O Governo do Estado informou nesta segunda-feira, 11, que 1.878 pacientes de Covid-19 podem ser considerados recuperados em Santa Catarina. O dado contabiliza quem teve alta da internação hospitalar em enfermarias e unidades de terapia intensiva e também abrange aqueles pacientes com casos leves após um período superior a 20 dias desde o início dos sintomas.

Do começo da pandemia até o momento, 3.529 casos foram confirmados em território catarinense. Os números divulgados em coletiva pelo governador Carlos Moisés e secretário de Estado, André Motta Ribeiro mostram que além dos 1.878 recuperados, existem 1.582 casos ativos e 69 óbitos. Tais dados serão divulgados diariamente.

Nesta terça-feira, 12, completam dois meses do registro dos primeiros casos confirmados em Santa Catarina e do início dos trabalhos do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes). O secretário André Motta destacou que as ações realizadas pelo Governo do Estado nos últimos 60 dias, incluindo o fechamento de setores e abertura de 381 novos leitos de UTI, proporcionaram dados positivos como uma taxa de ocupação baixa para leitos de UTI Covid.

“A Secretaria de Estado da Saúde vem se preparando antes mesmo da criação do Coes em questões como a ampliação da capacidade instalada na nossa rede hospitalar. Isso hoje nos traz um cenário positivo, mas é preciso manter a taxa de transmissibilidade baixa”, disse. “Temos repetido diariamente os pedidos para que nosso cidadão permaneça em casa se não há a necessidade de sair. Não podemos afrouxar. As recomendações como o uso de máscaras e álcool em gel são fundamentais. Água e sabão resolvem muita coisa em termos de prevenção a infecções”, completou.

Nesta segunda-feira, 11, o estado tinha 113 pacientes estão internados nas redes pública e privada em leitos de unidade de terapia intensiva (UTI), entre casos confirmados de infecção por coronavírus (60) e suspeitos (53). Atualmente, o Estado está com 498 leitos de UTI reservados para pessoas com Covid-19 pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a ocupação é de 17,1%. O tempo médio de ocupação hospitalar é 13,9 dias.