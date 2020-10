SC tem 45 novas habilitações de leitos de UTI

O Governo do Estado conquistou a habilitação de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de adultos com Covid-19. A portaria 2690 do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 5, contemplou um total de 45 leitos nos municípios de Balneário Camboriú, Brusque, Florianópolis, Içara e Joinville.

Foram habilitadas UTIs nos hospitais Ruth Cardoso (10), Azambuja (12), Imperial de Caridade (5), Fundação Hospitalar de Içara (10) e Bethesda (8). A habilitação dos novos leitos de terapia intensiva é válida por 90 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 dias. Os leitos são destinados para o atendimento exclusivo dos pacientes SRAG/Covid-19.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, destacou que o Governo do Estado tem se empenhado em novas habilitações e prorrogação das já existentes. Nesta quarta-feira, 7, ele viaja à Brasília para tratar da manutenção das UTIs em Santa Catarina. “O objetivo é manter parte da estrutura para atendimento da demanda das cirurgias eletivas, que deixaram de ser realizadas durante a pandemia”, completa.

Desde o início da pandemia, o Governo do Estado ampliou em 127% o número de leitos de UTI adulto, chegando a um total de 1533 leitos na rede pública.