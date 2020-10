Sebrae/SC abre inscrição para empresas que desejam receber consultoria em inovação

O Sebrae/SC está com inscrições abertas para micro e pequenas empresas que gostariam de receber consultorias em inovação por meio do Programa Agentes Locais de Inovação – ALI. O objetivo é auxiliar os pequenos negócios a inovar nos seus processos, aumentar a sua produtividade e ampliar a sua eficiência competitiva, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado. Quem tiver interesse deve fazer a sua inscrição por meio do http://sebrae.sc/inscricoes-ali-2020

O gestor do Programa ALI no Sebrae/SC, Denilson Coelho, explica que a iniciativa visa auxiliar o empreendedor neste momento em que o país enfrenta uma crise econômica sem precedentes. “Ajudar o empreendedor a otimizar seus processos para conseguir manter-se competitivo no mercado e conquistar resultados melhores, é a melhor diretriz a ser tomada para vencer um cenário que ainda não está favorável”, destaca.

O Programa ALI é executado desse 2011 e tem como objetivo de auxiliar as micro e pequenas empresas a implementar práticas inovadoras, identificar os estágios de inovação e ampliar os seus negócios a partir das expectativas de seus clientes. Após se inscreverem, as empresas serão acompanhadas por três meses por um agente local da inovação, que irá compreender a realidade da empresa e auxiliar os empresários na implantação de práticas inovadoras em seus negócios.

“Grande parte dos empresários acredita que inovar exige custos elevados e equipes maiores. Queremos mostrar na prática que inovar é algo possível e necessário para qualquer empresa, independente do seu porte e estrutura. Esse é um serviço gratuito”, explica Denilson.

A iniciativa faz parte do Projeto Brasil Mais, que é uma parceria entre Sebrae, Ministério da Economia, Senai e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que tem como objetivo elevar a produtividade das empresas brasileiras, com a promoção de melhorias rápidas e de alto impacto.

