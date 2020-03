Secretaria de Educação disponibiliza recursos de aprendizagem no site para orientar pais e alunos

Os alunos da rede estadual de ensino poderão usar o tempo fora da sala de aula durante o combate à pandemia do coronavírus (Covid-19) para aprender com a página de Recursos Digitais de Aprendizagem. A nova área do site foi elaborada pelos técnicos da Secretaria de Estado da Educação (SED) com atividades, orientações e estímulo à aprendizagem em família.

A página é dividida entre anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com materiais específicos para os estudantes de cada uma dessas etapas escolares. Os conteúdos incluem dicas para prevenção ao coronavírus, brincadeiras para aprendizagem em família, acervo para leitura, sugestão de canais educativos nas mídias sociais, indicação de filmes e informações sobre a preparação para o vestibular.

A proposta é fornecer alternativas de estudo para orientar os pais e atender os estudantes durante o período de distanciamento social, complementando o que é trabalhado em sala de aula. As atividades propostas têm como objetivo complementar os conteúdos previstos nos planos de ensino dos professores e não serão consideradas como horas-aula no calendário letivo de 2020.

O secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, ressalta que a disponibilidade desses materiais para acesso dos alunos e pais é uma forma de complementar o processo de ensino-aprendizagem e fazer bom uso do tempo dos estudantes.

“Elaboramos um conjunto de possibilidades que estão à disposição dos alunos para que façam o melhor proveito desse tempo em que estão em casa, já que estamos seguindo as regras do Governo do Estado de permanecermos o maior tempo possível nas nossas residências por conta do distanciamento social”, destaca Natalino Uggioni.

Atividades para acompanhamento dos pais

Os Recursos Digitais de Aprendizagem tendem a aumentar a interação de pais e alunos nos estudos, especialmente nos anos iniciais, destaca a gerente de gestão da Educação Fundamental, Paula Cabral. O material para as crianças inclui várias sugestões de atividades lúdicas e brincadeiras que os pais podem propôr durante o distanciamento social.

“É muito importante a participação das famílias nesse primeiro contato, até para auxiliar o acesso da criança ao site da SED e acompanhar o processo de aprendizagem. Temos vários materiais direcionados aos pais com dicas para auxiliar, por exemplo, na organização dos horários de estudo do aluno”, explica Paula.

O material elaborado para aprendizado dos anos iniciais tem como objetivo trabalhar as competências e habilidades das crianças com atividades e brincadeiras em família. O acervo de livros que incluem HQs, livros infantis, livros de curiosidades, narrativas e poesias. Ainda há indicação de canais educativos nas mídias sociais com animações e contação de histórias, além da sugestão de aplicativos, jogos e filmes.

Os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental têm à disposição materiais relacionados a conceitos nas áreas de conhecimento como matemática, ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e ensino religioso. Há dicas para organização dos estudos, orientações de prevenção ao coronavírus e indicação de leituras, filmes, canais nas mídias sociais e jogos educativos.

Dicas de vestibular para os alunos do Ensino Médio

Os estudantes da rede estadual que frequentam o Ensino Médio terão mais autonomia para escolher entre os conteúdos disponíveis no canal. O foco para os adolescentes é reforçar os conhecimentos vistos em sala de aula disponibilizando materiais que têm vínculo com os componentes curriculares e são selecionados de uma curadoria por técnicos da SED.

Há alternativas que vão desde videoaulas e bibliotecas digitais até cursos gratuitos de programação em jogos em Scratch ou apps em Android. Também há conteúdos preparatórios para o Enem e vestibulares, incluindo banco de questões de provas anteriores, dicas para redação e obras literárias indicadas para prestar o vestibular.

Acesse a página de Recursos Digitais de Aprendizagem

A gerente de Educação do Ensino Médio e Profissional, Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, ressalta que o material disponibilizado inclui dicas e orientações para que os adolescentes possam entender a pandemia e desenvolver outras habilidades durante o período de distanciamento social, afirmando que a escola tem função de instruir o aluno durante um período atípico como o atual.

“A escola não é apenas lugar de ensinar o conteúdo, mas também de desenvolver outras habilidades sociais e emocionais. Precisamos trabalhar a formação integral dos alunos, ajudando para que eles consigam resolver problemas complexos com criatividade e organizem o seu tempo enquanto estão em casa”, explica Maria Tereza.

Participação dos professores com sugestões

Nos próximos dias, será criado um formulário na página dos Recursos Digitais de Aprendizagem para que os pais e alunos possam mandar sugestões, as quais serão analisadas e podem ser incluídas no material. Os professores, que atualmente estão em período de recesso, também serão envolvidos nesta etapa, com a possibilidade de enviarem sugestões para colaborar com a construção do canal.

A SED reconhece a ferramenta como complementar no processo ensino-aprendizagem, para estimular ao estudo em um momento em que não é possível adotar quaisquer formas de aprendizado que envolva contato presencial.